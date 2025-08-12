晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

上櫃公司首發永續債 德意士建綠建築廠房

2025/08/12 15:45

意德士科技（7556）發行首檔永續發展轉換公司債。（資料照）意德士科技（7556）發行首檔永續發展轉換公司債。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕櫃買中心今日指出，意德士科技（7556）發行首檔永續發展轉換公司債（意德士一永，75561），是國內首家發行永續發展轉換公司債的上櫃公司，為中小企業運用永續金融工具籌資建立新典範。

櫃買說明，意德士公司本次為發行3年期、新臺幣1億元之綠色轉換公司債，票面利率0%，採詢價圈購方式公開承銷，以101元溢價發行，並於櫃買中心上櫃掛牌，且本案於詢價圈購過程中獲投資人高度關注、認購踴躍，顯示永續發展債券備受市場肯定與青睞，為一般投資大眾提供參與永續金融投資之管道，有助落實我國普惠金融政策。

意德士為半導體產業先進製程關鍵零組件供應商，隨產業需求升溫，產能擴建迫切，本次債券所募資金將用於新建取得黃金級綠建築認證之廠房，透過綠建築設計降低建造與營運階段的能源、水資源耗用，提升能源效率、廢棄物減量，展現公司落實永續經營之具體行動。

同時，也藉由結合永續債券環境效益與轉換公司債股債彈性的籌資架構，提供企業多元永續融資選項，同時提升公司的永續及國際競爭力。

櫃買中心指出，意德士本次發行永續發展轉換公司債，不僅展現公司在推動ESG及永續治理上努力之 階段性成果，更為中小企業參與永續發展債券市場樹立典範，有助於引導產業鏈共同邁向綠色轉型。

櫃買中心表示，未來也將持續推動我國永續金融商品多元發展，鼓勵更多上市櫃企業導入創新金融工具，鏈結環境效益與產業需求，共同打造具韌性之綠色供應鏈與永續經濟生態系。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財