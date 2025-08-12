晴時多雲

預售屋買氣回不來 上半年全國單月揭露量全數低於5千件

2025/08/12 15:17

全國預售屋買氣低迷、6月僅揭露3348件，年減幅達8成。（記者徐義平攝）全國預售屋買氣低迷、6月僅揭露3348件，年減幅達8成。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕全國預售屋買氣低迷、6月僅揭露3348件，年減幅達8成，且整個上半年的單月揭露量均低於5千件。

根據信義房屋彙整預售屋最新揭露資訊，6月，六都加新竹縣市的預售屋揭露量，全數不到1千件，又以新竹縣市最慘，連100件都不到，僅89件。而對比去年同期，除台北市年減5成、新北市年減68%外，其它五大都會區年減幅均8成以上，衰退最明顯的是新竹縣市、年減幅達89%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，目前預售屋建案賣得好的屬於少數，且今年單季全國預售屋揭露件數還不及去年熱絡時單一個月的揭露數量。

而且為代銷業者為節省開銷，改採店面銷售，直接蓋接待中心則減少，而且新接案需事先評估市場接受度才會願意接案，甚至去年高價搶案的情況也不復存在。

為吸引買家上門，過去房市買氣低迷時的精裝修、送裝潢、家電，甚至優惠付款方式等讓利行銷方式又大舉出現。

曾敬德表示，過去「不買會更貴」，甚至「現場不上車以後上不了車」的房市氛圍已經完全消散，民眾反而以等待時間換取房價空間，導致目前買氣衰退幅度明顯大過「平均地權條例」修正案上路時的情形。

