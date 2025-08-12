晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

臻鼎董座沈慶芳：關稅對PCB產業無顯著影響 科技新應用可彌補關稅干擾

2025/08/12 15:38

臻鼎集團董事長沈慶芳。（記者卓怡君攝）臻鼎集團董事長沈慶芳。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）今日召開法說會，針對對等關稅議題，臻鼎集團董事長沈慶芳強調，目前尚未感受到對等關稅對PCB產業有顯著影響，PCB在電子產品的結構佔比不高，以臻鼎來說，去年直接銷售美國的營收比重僅有0.8%而已，關稅雖然會是貿易障礙，但人型機器人、VR等新品仍火紅，以消費性電子來說，美系大客戶有35%銷往美國，非美市場則佔65%，AI（人工智慧）與各項科技新應用可彌補關稅干擾。

沈慶芳指出，臻鼎第一大交貨地點為中國，其次是越南、台灣、印度，並沒有感受到PCB產業受關稅干擾很深，除非是直接賣到美國才會受到影響，其他地區不會受關稅影響；以生產基地來說，當地政府效率、基礎建設與產業人才是重要的評估選項，目前臻鼎已因應地緣政治進行完整布局，在中國、台灣、泰國各地持續擴產。

臻鼎集團董事暨營運長李定轉指出，近來AI等新應用帶動PCB需求與產值快速成長，今年AI伺服器、智慧眼鏡需求大幅成長，隨著科技創新產品大幅增加，可彌補關稅不確定干擾，今年上半年臻鼎美元營收大幅成長，除了部分因對等關稅提前拉貨，另有新品效應發酵，整體來說今年是個好年，客戶也開始討論明年產能，隨著泰國廠、高雄廠與淮安廠高階AI產品快速放量，對明年公司營運成長抱持樂觀看法。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財