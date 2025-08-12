臻鼎董座沈慶芳：關稅對PCB產業無顯著影響 科技新應用可彌補關稅干擾

臻鼎集團董事長沈慶芳。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）今日召開法說會，針對對等關稅議題，臻鼎集團董事長沈慶芳強調，目前尚未感受到對等關稅對PCB產業有顯著影響，PCB在電子產品的結構佔比不高，以臻鼎來說，去年直接銷售美國的營收比重僅有0.8%而已，關稅雖然會是貿易障礙，但人型機器人、VR等新品仍火紅，以消費性電子來說，美系大客戶有35%銷往美國，非美市場則佔65%，AI（人工智慧）與各項科技新應用可彌補關稅干擾。

沈慶芳指出，臻鼎第一大交貨地點為中國，其次是越南、台灣、印度，並沒有感受到PCB產業受關稅干擾很深，除非是直接賣到美國才會受到影響，其他地區不會受關稅影響；以生產基地來說，當地政府效率、基礎建設與產業人才是重要的評估選項，目前臻鼎已因應地緣政治進行完整布局，在中國、台灣、泰國各地持續擴產。

請繼續往下閱讀...

臻鼎集團董事暨營運長李定轉指出，近來AI等新應用帶動PCB需求與產值快速成長，今年AI伺服器、智慧眼鏡需求大幅成長，隨著科技創新產品大幅增加，可彌補關稅不確定干擾，今年上半年臻鼎美元營收大幅成長，除了部分因對等關稅提前拉貨，另有新品效應發酵，整體來說今年是個好年，客戶也開始討論明年產能，隨著泰國廠、高雄廠與淮安廠高階AI產品快速放量，對明年公司營運成長抱持樂觀看法。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法