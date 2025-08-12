晴時多雲

美元賺高利最後時機？這些銀行都有高利定存

2025/08/12 14:33

美元賺高利最後時機？這些銀行都有高利定存美元賺高利最後時機？王道銀行等多家業者
推出高利定存（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕基於對美國聯準會下半年將降息的預期，近來純網銀、金融業者旗下的數位帳戶，紛紛推出美元高利存款方案，提醒存戶把握賺高利的「最後時機」，包括王道銀行、遠東商銀的Bankee、將來銀行，提供短期美元優利定存專案，不限新舊戶、新舊資金的短期美元優利定存專案，若是新戶新資金年息更高達2位數，想在降息前賺高利的民眾可多加比較。

對於今年以來因美國關稅戰導致的匯率波動，遠東商銀Bankee社群銀行提醒，現階段應維持資金高度彈性，資金配置採「7成現金、3成投資」資金配置法，現金則以「台幣8成、2成美元」維持資金彈性。建議存戶把握線上兌換減分優惠時兌換美元，選擇起存門檻低的高利定存方案，隨時小額入場，彈性分批換匯鎖利。Bankee社群銀行提供兌換美元減2.4分的優惠，另有5個月期美元4.2%的高利定存，起存門檻100美元。

王道銀行近期推出美元優利定存專案，即日起至2025年9月30日15:30止，所有存戶當下存款總餘額較2025年7月31日日終餘額的「新增存款金額」，可享美元新資金3個月定存年利率5%優惠，單筆起存金額為300美元（含），最高上限為10萬美元（含）；若是2025年9月30日前，首次成功開立並啟用王道銀行存款帳戶的新戶，自成功開戶日起至2025年10月31日15:30止，可獲美元1個月期定存年利率10%優惠，單筆起存金額為1000美元（含），最高上限為1萬美元（含），每人限存1筆。

純網銀將來銀行近日推出「美元搶匯快閃」，存戶在上班日的9時至15時30分，透過將來銀行APP單筆兌換達300美元（含）以上，可獲牌告匯率減6.1分的優惠匯率。此外，8月13日週三上午10時至中午12時，提供定時加碼方案，存戶單筆兌換300美元（含）以上，牌告匯率進一步減免6.5分，將來銀行指出，本次優惠活動不限名額、更不收取交易手續費，與金融同業限定搶券、搶登錄資格相較，活動更為透明、更具競爭力。

