晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

川普禁止金融機構「施壓合法產業」 意外獲全球遊戲玩家好評

-0001/11/30 00:00

美國總統川普。（資料照，美聯社）美國總統川普。（資料照，美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕近期多家金流業者傳出遭激進團體施壓，搬出「維護品牌聲譽」等名義，迫使Steam、itch.io等國際遊戲平台陸續下架多款成人遊戲，引起全球玩家抗議，質疑金融機構迫害遊戲產業創作自由等權益。如今，美國總統川普（Donald Trump）簽署的一項行政命令，被玩家們認為有望阻止這波「金融審查」。

綜合外媒報導，根據https://www.ltn.com.tw" target="_blank">白宮官網7日發布的一項公告，川普明令禁止銀行與金融監管單位因用戶的「政治觀點」、「宗教信仰」或「從事合法產業活動」，而拒絕為對方提供服。同時，川普指示美國各聯邦的金融監管機關，檢討內部的指導方針，以及手冊中關於「聲譽風險」的相關措辭，同時全面刪除這類模糊條款。

川普認為，上述這些字眼經常被用來作為行政部門施壓的工具，進而成為金融歧視的溫床。舞外，這項命令還要求財政部、小企業管理局與白宮經濟顧問團，必須共同擬定後續政策，針對過去曾遭不當拒絕服務的中小企業提供補救措施，並授權監管機關對鼓勵「去銀行化（Debanking）」行為的金融機構，進行開罰或尋求和解。

川普直言，自己就有被銀行拒絕往來的親身經歷，當時大型銀行以「政治風險」為由，拒絕處理他所屬企業的票務金流或帳戶申請，還有金融業者因他「參與共和黨募款活動」而拒辦交易。另外，川普還引用內部報告，指出過去聯邦政府部門曾要求銀行監控或標註，一些涉及「Trump」與「MAGA」字樣的交易，甚至拒絕為用戶提供交易，抨擊這些做法已嚴重違背美國憲政精神，侵害人民言論與經濟自由

川普還提到，歐巴馬政府時期曾推動的「阻絕行動（Operation Chokepoint）」政策，該政策利用監管壓力，逼迫銀行跟合法產業進行切割，包括槍枝、數位資產、成人娛樂等領域。為此，川普誓言要徹查所有涉及政治干預的金融操作，終結「阻絕行動2.0」出現，並承諾確保數位產業與所有的合法行業，都能重新獲得公平金融接入權。

報導指出，雖然這項行政命令並非專門為遊戲產業而設立，但不少遊戲玩家認為，這項命令能阻止Visa、Mastercard等金流業者，再次以各種名義介入遊戲審查、拒絕為遊戲平台提供交易，保障遊戲開方商的創作自由。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財