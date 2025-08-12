川普禁止金融機構「施壓合法產業」 意外獲全球遊戲玩家好評

美國總統川普。（資料照，美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕近期多家金流業者傳出遭激進團體施壓，搬出「維護品牌聲譽」等名義，迫使Steam、itch.io等國際遊戲平台陸續下架多款成人遊戲，引起全球玩家抗議，質疑金融機構迫害遊戲產業創作自由等權益。如今，美國總統川普（Donald Trump）簽署的一項行政命令，被玩家們認為有望阻止這波「金融審查」。

綜合外媒報導，根據https://www.ltn.com.tw" target="_blank">白宮官網7日發布的一項公告，川普明令禁止銀行與金融監管單位因用戶的「政治觀點」、「宗教信仰」或「從事合法產業活動」，而拒絕為對方提供服。同時，川普指示美國各聯邦的金融監管機關，檢討內部的指導方針，以及手冊中關於「聲譽風險」的相關措辭，同時全面刪除這類模糊條款。

請繼續往下閱讀...

川普認為，上述這些字眼經常被用來作為行政部門施壓的工具，進而成為金融歧視的溫床。舞外，這項命令還要求財政部、小企業管理局與白宮經濟顧問團，必須共同擬定後續政策，針對過去曾遭不當拒絕服務的中小企業提供補救措施，並授權監管機關對鼓勵「去銀行化（Debanking）」行為的金融機構，進行開罰或尋求和解。

川普直言，自己就有被銀行拒絕往來的親身經歷，當時大型銀行以「政治風險」為由，拒絕處理他所屬企業的票務金流或帳戶申請，還有金融業者因他「參與共和黨募款活動」而拒辦交易。另外，川普還引用內部報告，指出過去聯邦政府部門曾要求銀行監控或標註，一些涉及「Trump」與「MAGA」字樣的交易，甚至拒絕為用戶提供交易，抨擊這些做法已嚴重違背美國憲政精神，侵害人民言論與經濟自由

川普還提到，歐巴馬政府時期曾推動的「阻絕行動（Operation Chokepoint）」政策，該政策利用監管壓力，逼迫銀行跟合法產業進行切割，包括槍枝、數位資產、成人娛樂等領域。為此，川普誓言要徹查所有涉及政治干預的金融操作，終結「阻絕行動2.0」出現，並承諾確保數位產業與所有的合法行業，都能重新獲得公平金融接入權。

報導指出，雖然這項行政命令並非專門為遊戲產業而設立，但不少遊戲玩家認為，這項命令能阻止Visa、Mastercard等金流業者，再次以各種名義介入遊戲審查、拒絕為遊戲平台提供交易，保障遊戲開方商的創作自由。

???? TRUMP SIGNS ‘FAIR BANKING FOR ALL AMERICANS’ ACT! ????????



New order bans banks from denying services over political or religious beliefs, or lawful business practices — ensuring censorship schemes like Operation Chokepoint 2.0 are out.



Banking freedom is now law! ???? pic.twitter.com/z4YdIxhrtf — Coin Bureau （@coinbureau） August 8, 2025

