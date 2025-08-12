英業達第2季EPS創7年新高 砸47億元擴建泰國伺服器產能

英業達（2356）今日公布第2季每股盈餘0.62元，創下2018年第2季以來同期新高。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕英業達（2356）受惠於超微（AND）股權處分收益入帳，第2季每股盈餘（EPS）0.62元，季增31.92%、年增24%，創下2018年第2季以來同期新高；今年上半累計每股盈餘1.09元、年增34.56%，寫5年同期高點。董事會今（12）日通過兩項泰國投資案，合計投入資金逾泰銖51億元（約新台幣47億元），以因應AI伺服器業務強勁成長。

英業達表示，旗下持股100%的子公司 Inventec Electronics （Thailand） Co., Ltd. 將在自有土地上委託興建廠房與附屬設備，總預算不超過泰銖25.8億元，契約相對人尚未確定，未來將另行公告。

請繼續往下閱讀...

同時，英業達也決議對該泰國子公司現金增資泰銖26億元，作為長期股權投資，並支應業務發展所需資金，以增加獲利來源。增資後，英業達對該子公司累計投資金額達泰銖68.1億元，持股維持100%。

英業達指出，本次泰國擴產計畫將有助於強化海外生產基地布局，提升筆電、伺服器供應鏈彈性與出貨能力，並因應客戶訂單及市場需求的持續成長。

