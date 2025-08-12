日股大漲創史上最高 台股挑戰24416點

日經225指數今天創史上最高紀錄。圖為日本東京（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕日股驚驚漲！日經225指數創史上最高。由於日本貿易談判代表赴美與華府溝通，確認日方獲豁免關稅會進行不疊加，並承諾削減汽車關稅，使得今天（12日）周二日本股市開盤不久寫下歷史新高，帶動日股大盤走高，盤中最高一度來到42,983.34點，截至中午12:50左右，日經225指數為42984.00點，上漲1163.52點、漲幅約2.78%。

日本股市創下歷史新高，日經225指數漲超過2%，若以今年以來看，累計漲幅為7.7%，表現尚居中段班；法人分析，日經指數成分股以出口商為主，包括汽車和科技公司，今年來漲幅落後，顯然有很大的補漲空間。

台股方面，投顧表示，台股在上週重回2萬4000點之上，目前距歷史高點2萬4416.67點，約200點多，僅一步之遙；檢視整體亞洲股市表現，台股之前部分回漲，應該還有表現補漲空間，須注意外資法人資金動向。

