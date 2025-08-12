中國商務部：17家美企「不可靠實體清單」措施 繼續暫停

中國商務部宣佈，暫停對部分美企的「不可靠實體清單」措施。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕中國商務部今（12日）宣布，原本四月宣布的起17家美企「不可靠實體清單規定」、28家美企出口管制措施，即日起繼續暫停。

綜合媒體報導，中美政府今發布《中美斯德哥爾摩經貿會談聯合聲明》，宣布雙方將在原有的日內瓦經貿會談聯合聲明基礎上，暫停互相實施額外的24%關稅90天，但保留10%的關稅稅率。

聯合聲明中也提到，中國將採取或維持必要措施，暫停或取消針對美國的非關稅反制措施。

中國商務部今稍早指出，根據中國出口管制相關法律法規規定，商務部於2025年4月4日和9日分別發布了第21號和22號公告，將17家美國實體被列入不可靠實體清單，上述企業被禁止從事與中國有關進出口活動，以及在中國境內新增投資。

中國商務部表示，為落實中美經貿高層會談共識，自8月12日起，繼續暫停4月4日公告（不可靠實體清單工作機制〔2025〕7號）相關措施90天，停止4月9日公告（不可靠實體清單工作機制〔2025〕8號）相關措施。

