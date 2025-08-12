晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國商務部：17家美企「不可靠實體清單」措施 繼續暫停

2025/08/12 15:16

中國商務部宣佈，暫停對部分美企的「不可靠實體清單」措施。（示意圖，彭博）中國商務部宣佈，暫停對部分美企的「不可靠實體清單」措施。（示意圖，彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國商務部今（12日）宣布，原本四月宣布的起17家美企「不可靠實體清單規定」、28家美企出口管制措施，即日起繼續暫停。

綜合媒體報導，中美政府今發布《中美斯德哥爾摩經貿會談聯合聲明》，宣布雙方將在原有的日內瓦經貿會談聯合聲明基礎上，暫停互相實施額外的24%關稅90天，但保留10%的關稅稅率。 

聯合聲明中也提到，中國將採取或維持必要措施，暫停或取消針對美國的非關稅反制措施。

中國商務部今稍早指出，根據中國出口管制相關法律法規規定，商務部於2025年4月4日和9日分別發布了第21號和22號公告，將17家美國實體被列入不可靠實體清單，上述企業被禁止從事與中國有關進出口活動，以及在中國境內新增投資。

中國商務部表示，為落實中美經貿高層會談共識，自8月12日起，繼續暫停4月4日公告（不可靠實體清單工作機制〔2025〕7號）相關措施90天，停止4月9日公告（不可靠實體清單工作機制〔2025〕8號）相關措施。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財