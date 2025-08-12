晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

澳洲央行將利率降至2年多低點 澳幣應聲貶值

2025/08/12 15:46

澳洲央行（RBA）今（12日）宣佈，將基準利率下調1碼至3.6%。（示意圖，彭博）澳洲央行（RBA）今（12日）宣佈，將基準利率下調1碼至3.6%。（示意圖，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕澳洲央行（RBA）今（12日）宣佈，將基準利率下調1碼（25個基點）至3.6%，為2023年4月以來的最低水平。消息一出，澳幣應聲貶值。

綜合媒體報導，澳洲央行今宣佈，將基準利率從原先3.85%下調1碼（25個基點）至3.6%，利率為2023年4月以來最低，符合外界預期。

對於降息決定，澳洲央行表示，考慮當地通膨保持溫和，且核心通膨率持續向2-3%目標區間的中點回落，加上勞動市場如預期略有降溫，貨幣政策委員會認為進一步放鬆貨幣政策是合適的，並表示委員會將密切關注數據以及對風險評估的變化，以做為決策依據。

利率決議公布後，澳幣應聲下挫0.32%，一度觸及1澳幣兌0.6491美元。根據鉅亨網數據顯示，截至台北時間下午3點40分左右，澳幣兌美元貶值0.18%，至1澳幣兌0.65美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財