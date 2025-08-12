澳洲央行將利率降至2年多低點 澳幣應聲貶值

澳洲央行（RBA）今（12日）宣佈，將基準利率下調1碼至3.6%。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕澳洲央行（RBA）今（12日）宣佈，將基準利率下調1碼（25個基點）至3.6%，為2023年4月以來的最低水平。消息一出，澳幣應聲貶值。

綜合媒體報導，澳洲央行今宣佈，將基準利率從原先3.85%下調1碼（25個基點）至3.6%，利率為2023年4月以來最低，符合外界預期。

對於降息決定，澳洲央行表示，考慮當地通膨保持溫和，且核心通膨率持續向2-3%目標區間的中點回落，加上勞動市場如預期略有降溫，貨幣政策委員會認為進一步放鬆貨幣政策是合適的，並表示委員會將密切關注數據以及對風險評估的變化，以做為決策依據。

利率決議公布後，澳幣應聲下挫0.32%，一度觸及1澳幣兌0.6491美元。根據鉅亨網數據顯示，截至台北時間下午3點40分左右，澳幣兌美元貶值0.18%，至1澳幣兌0.65美元。

