邱德成：打造友善新創環境 創投公會推3大倡議

2025/08/12 13:19

創投公會理事長今天出席台灣創投年會。（記者方韋傑攝）創投公會理事長今天出席台灣創投年會。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕創投公會理事長邱德成今於2025台灣創投年會指出，台灣正迎來資本市場與新創生態的重要轉折，高雄已成立「亞洲資產管理中心示範專區」，台灣證交所也推出「創新版2.0」，象徵制度突破與市場開放邁入新階段。

邱表示，本屆年會主題為「成長」，創投是推動企業壯大、產業升級及創新落地的關鍵動能。回顧台灣科技產業發展，從1970年代LCD電腦到今日的2奈米製程，創投始終與創業家並肩。

邱德成也提醒，近年新創家數規模下降，若創業動能不足，將出現「產業少子化」的結構性風險。為此，創投公會提出3大「友善新創」政策倡議：

1. 打造友善投資環境：擴大法人投資新創的獎勵適用範圍，納入AI、半導體、軍工、安控、次世代通訊、綠色成長與淨零產業，並將新創稅賦優惠由5年延長至8年。

2. 建構友善資本市場：優化創新板與創櫃板Plus制度，吸引更多優質新創掛牌，並加速與國際市場接軌。

3. 培育友善創業生態：強化CVC與新創合作，鼓勵大企業併購投資，結合政策性融資與稅務工具，形成「以大帶小」的創新循環，加速產業化與全球化。

邱德成說，創投的角色不只是資金提供者，更是創新的加速器。每1次對新創的支持，都是為台灣的未來種下1棵樹，呼籲各界攜手合作，迎向台灣下1個成長黃金10年。

