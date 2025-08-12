晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

緯創捐贈價值1.4億算力 助攻台灣新創AI應用

2025/08/12 13:00

緯創董事長林憲銘今天出席台灣創投年會。（記者方韋傑攝）緯創董事長林憲銘今天出席台灣創投年會。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）董事長林憲銘今天在台灣創投年會演說時表示，公司將於2026年捐贈100萬小時的圖形處理器（GPU）算力給台灣新創與大專院校，每小時市場要價5美元（約新台幣149元）、總價值高達500萬美元（約新台幣1.49億元），協助發展具挑戰性的 AI 應用專案。林強調，台灣 AI 不該只聚焦設備製造，更要落實在各領域的應用創新。

林憲銘表示，緯創集團後續捐贈的算力會委由第三方公正單位審核受贈方提出的申請，相關辦法可望於今年第四季出爐，內容將要求使用者提交具體專案計畫，避免零星或短期用途；獲選團隊須在一段時間後公開成果，以鼓勵更多社會力量投入。林透露，若需求超過預期，不排除加碼時數。

林憲銘指出，以色列新創之所以能在全球突圍，關鍵在於勇於挑戰高難度議題並鎖定國際市場，而非僅著眼於快速獲利。他期許台灣新創設定更具深度與影響力的目標，並善用企業資源提升競爭力。

緯創近年積極扶植新創，除成立企業創投（CVC）投資全球團隊，並與加速器、創業空間合作，設立創新中心，提供資金、導師與國際連結。林憲銘表示，算力捐贈是延續既有支持模式的行動，希望催化更多突破性應用問世。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財