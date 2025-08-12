全國空屋率兩極化 5年內新屋、逾50年老屋占前兩名

去年下半年全國空屋率最高的是5年內新屋，第2高則是超過50年的老屋。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房市買氣大幅衰退，新建案、中古屋待售數量持續堆疊，攤開內政部最新發布的低度使用（用電）住宅統計報告，若以屋齡區分，去年下半年全國空屋率最高的是5年內新屋、空屋率高達22.91%，也就是每4.36戶新屋就有1戶是空屋，第2高則是超過50年的老屋、空屋率約12.54%，每7.97戶老屋就有1戶是空屋。

根據該報告，以屋齡區分，全國空屋率排名第3高的是超過40年、50年以內的老屋、空屋率約9.86%，反觀屋齡超過10年、20年以內的房屋稅籍住宅，空屋率僅5.92%，也就是每16.89戶才有1戶是空屋。

屋齡越老 空屋率增速越快

若進一步攤開前年同期，以及去年上半年全國各屋齡空屋率統計，各屋齡的空屋率，除去年下半年、5年內新屋的空屋率相較去年上半年縮減外，其它各屋齡均呈現緩步上升。而且隨著屋齡越大，空屋率增幅越加明顯，以超過50年的老屋為例，去年下半年空屋率較上半年增加0.87個百分點，為各屋齡之最。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，低度用電住宅的屋齡分布呈現兩極化，主因是新房子剛交屋第1年，通常會做裝潢、或者處在找到租客前的空置期，且部分買家可能做為長期置產用途，並不見得會出租，因此，推升新房子的空屋率。至於，老屋則因屋況陳舊、不適合居住，或者等待都更重建而空置。整體而言，老屋的空屋率仍屬合理，但新屋空屋率過高，官方若要把新屋引導至包租代管或社宅，或許要思考進一步放寬所得與補助標準。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，5年內空屋可分為3類，首先是建商的待售餘屋，其次是投資客未來要轉售，但想先避開高稅期間又不願意先裝修、出租，暫時沒有釋出的物件，第3類則是置產客裝修後待租、待售的物件。以目前房市大量新增供給完工後，第1類量體、比率持續創新高，而第2類則在房地合一稅2.0上路，高稅避鎖期拉長，再加上裝修工料成本節節高升之後，存積的量體也很大。整體來看，面對限貸的管制、市場去化不順，積壓未來的庫存壓力驚人，再加上買方付款條件缺乏彈性，恐將逐漸放大對市場風險。

