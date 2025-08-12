晴時多雲

美國關稅「20＋N」衝擊4.2萬勞工 洪申翰：全力戒備讓勞工不失業

2025/08/12 12:48

針對勞工可能遭受的就業衝擊，勞動部長洪申翰今日再度於臉書發文（勞動部提供）針對勞工可能遭受的就業衝擊，勞動部長洪申翰今日再度於臉書發文（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕針對美國對等關稅的衝擊，繼昨日行政院記者會說明後，勞動部長洪申翰今（12）日再度發聲，強調預估將有4.2萬勞工受影響，並非全都會失業，且已從4月時評估的潛在12萬人，降至目前評估的潛在4.2萬人。行政院昨日已核定勞動部訂定的「 因應國際情勢支持勞工安定就業辦法 」，勞動部將全力戒備、優先編列資源支持在職勞工，盡力把勞工留在職場，不會落入失業的狀況。

美國對等關稅政策上路，行政院經貿辦日前說明，關稅將採「20＋N」的疊加方式、在現有關稅基礎上再加徵20%關稅，各界擔憂將衝擊國內產業。昨（11）日行政院召開記者會，會中勞動部政務次長李健鴻首度揭露，受關稅影響，評估可能有4萬2000名勞工面臨減班休息或失業的衝擊，但根據勞動部最新統計，目前全台通報減班休息的事業單位家數為183家、人數3397人。

針對勞工可能遭受的就業衝擊，勞動部長洪申翰今日再度於臉書發文，提出補充說明，首先、隨著貿易談判將原本4月「原稅率＋32%」的對等關稅，下修至目前未談完的「原稅率＋20%」，依相關專業智庫評估，受影響勞工的人數，已從4月時評估的潛在12萬人，降為目前評估的潛在4.2萬人，且4.2萬並非全都會失業，勞動部會優先編列資源，來支持在職的受影響產業的勞工，就是希望盡力優先把勞工留在職場，不會落入失業的狀況。

洪申翰強調，就目前台灣的失業率來看，我們114年6月的失業率是從民國90年以來的同月最低，就業人數也是歷年同月最高。洪申翰表示，即使數字上看起來不算差，但勞動部還是會全力戒備，將密集動態監測所有的勞動指標，準備好所有支持勞工因應對等關稅衝擊的方案。

此外，勞動部4月起即啟動對於關稅的因應措施，行政院昨日已核定勞動部依據特別條例授權、訂定的「因應國際情勢支持勞工安定就業辦法」，勞動部會盡速完備後續的法制作業，相關的支持方案將在這幾個月陸續公告讓民眾了解。

