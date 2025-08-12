台股成功挺過疊加關稅利空！法人：有望挑戰歷史新高

台股成功挺過疊加關稅利空！法人表示，有望挑戰歷史新高。（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕台股成功挺過疊加關稅利空，盤中再創波段新高！美股4大指數昨日拉回，台股連兩日力抗疊加關稅利空測試，昨日一度回測5日線，隨後收漲114.24點，今日翻黑後，同樣出現買盤進場，PCB族群續攻，原料族群走強，法人指出，上周四爆量長紅低點23717點所形成的關鍵支撐更未被測試，技術面呈現短線多頭強勢格局，預期本波漲勢有望突破去年7月所創下的歷史高點24416點。

啟發投顧副總容逸燊分析，美中關稅再延90天，中國希望取得更多高階晶片，同時希望放寬HBM管制，川普證實對輝達的H20晶片，抽成15%後可以輸往中國，甚至降規版本的blackwell也可考慮，美國國內鷹派則反對因利益破壞國家安全。寧德時代則在政策管控下，關閉江西一處主要鋰礦場，政策開始整頓再生能源，可注意電池相關個股康普（4739）、美琪瑪（4721）。

請繼續往下閱讀...

容逸燊指出，台股再創波段新高，距離歷史高只差200點，多頭將再軋空一段突破新高，目前全球股市開始FED降息交易，美股科技股也頻創新高，8月27日輝達財報前市場焦點仍聚焦在AI類股上。昨日PCB領頭羊及上游原料再創高，下半年PCB熱度將持續，但已偏高檔的股不宜過度追價，臻鼎-KY（4958）同樣再創高，但相對低檔，風險相對較小。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法