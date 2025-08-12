晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

楊柳颱風來襲 家樂福、愛買防颱商品總動員

2025/08/12 12:32

楊柳颱風來襲，家樂福、愛買防颱商品總動員（家樂福提供）楊柳颱風來襲，家樂福、愛買防颱商品總動員（家樂福提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕楊柳颱風將登台，家樂福「防颱專區」持續備足防災包、打掃用具、電池、手電筒與基本乾糧，生鮮蔬果由於前次颱風與大雨，蔬果栽種待需時間生長，與農民持續溝通與進貨。

家樂福表示，統計以往颱風前夕，熱購商品排行分別為生鮮蔬果、泡麵、零食餅乾、飲料（含水）、冷凍水餃、啤酒等，適逢中元節開檔，期間限定零食餅乾澎湃箱、特規版、量販包備貨充足。

包含飲料、泡麵、米、冷凍商品（水餃）皆比平日貨量多3～4成以上，並且超過200多支熱購商品享買1送1、2件省更多、加價購等優惠。

家樂福生鮮蔬果持續保持供應，由於前次颱風與大雨，蔬果栽種待需時間生長，產量方面皆與農民持續溝通與進貨，主要在葉菜、花果類（例如：小黃瓜、牛番茄等），建議消費者可購買貨量備足的根莖類菇菌類生鮮商品。

愛買量販店表示，隨著颱風「楊柳」步步逼近，全台進入防颱警戒時刻，愛買全台門市已提早「進入戰備模式」，大幅拉高商品庫存，從生鮮、冷凍品一口氣備貨到平日的3倍，務求讓民眾在風雨前夕，依舊能輕鬆採買、快速帶走所需物資。

因應消費者採購需求，愛買量販店不論是蔬果、肉品、海鮮，以及冷凍泡麵等商品都有相關優惠。其中，愛買APP會員購買泡麵/麵條/米粉/冬粉全系列商品單筆滿399元送40元電子現金折價券。

蔬果方面泰國玉米筍29元；有機鴻喜菇150克任四包99元單包25元；青花菜任2顆85元；有機金針菇13元；台灣高接梨單盒159元；紅肉火龍果3顆75元單顆只要25元。

肉品及海鮮台灣珍豬冷藏梅花肉塊100克39元；台糖豬冷藏五花烤肉片100克52元；冷凍挪威鯖魚片任三片169元單片只要57元；現流台南虱目魚一尾109元；冷凍嘉義白蝦2盒199元單盒不用100。

冷凍及即時食品蔥阿伯冠軍蔥抓餅買1送1，單包74元；義美新品手撕蔥花捲單包72；統一來一客杯麵系列特價65元，相當於1杯22元；台酒袋麵系列137元，相當於1碗花雕雞麵只要46元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財