楊柳颱風來襲，家樂福、愛買防颱商品總動員

〔記者楊雅民／台北報導〕楊柳颱風將登台，家樂福「防颱專區」持續備足防災包、打掃用具、電池、手電筒與基本乾糧，生鮮蔬果由於前次颱風與大雨，蔬果栽種待需時間生長，與農民持續溝通與進貨。

家樂福表示，統計以往颱風前夕，熱購商品排行分別為生鮮蔬果、泡麵、零食餅乾、飲料（含水）、冷凍水餃、啤酒等，適逢中元節開檔，期間限定零食餅乾澎湃箱、特規版、量販包備貨充足。

包含飲料、泡麵、米、冷凍商品（水餃）皆比平日貨量多3～4成以上，並且超過200多支熱購商品享買1送1、2件省更多、加價購等優惠。

家樂福生鮮蔬果持續保持供應，由於前次颱風與大雨，蔬果栽種待需時間生長，產量方面皆與農民持續溝通與進貨，主要在葉菜、花果類（例如：小黃瓜、牛番茄等），建議消費者可購買貨量備足的根莖類菇菌類生鮮商品。

愛買量販店表示，隨著颱風「楊柳」步步逼近，全台進入防颱警戒時刻，愛買全台門市已提早「進入戰備模式」，大幅拉高商品庫存，從生鮮、冷凍品一口氣備貨到平日的3倍，務求讓民眾在風雨前夕，依舊能輕鬆採買、快速帶走所需物資。

因應消費者採購需求，愛買量販店不論是蔬果、肉品、海鮮，以及冷凍泡麵等商品都有相關優惠。其中，愛買APP會員購買泡麵/麵條/米粉/冬粉全系列商品單筆滿399元送40元電子現金折價券。

蔬果方面泰國玉米筍29元；有機鴻喜菇150克任四包99元單包25元；青花菜任2顆85元；有機金針菇13元；台灣高接梨單盒159元；紅肉火龍果3顆75元單顆只要25元。

肉品及海鮮台灣珍豬冷藏梅花肉塊100克39元；台糖豬冷藏五花烤肉片100克52元；冷凍挪威鯖魚片任三片169元單片只要57元；現流台南虱目魚一尾109元；冷凍嘉義白蝦2盒199元單盒不用100。

冷凍及即時食品蔥阿伯冠軍蔥抓餅買1送1，單包74元；義美新品手撕蔥花捲單包72；統一來一客杯麵系列特價65元，相當於1杯22元；台酒袋麵系列137元，相當於1碗花雕雞麵只要46元。

