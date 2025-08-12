楊柳颱風逼近 全聯、大全聯蔬果肉品備貨增1~2倍

楊柳颱風進逼，全聯、大全聯因應民眾採買需求，全台超過1200間全聯門市，針對需求最高的生鮮商品，整體蔬菜備貨量將增加1倍。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕楊柳颱風進逼，全聯、大全聯因應民眾採買需求，全台超過1200間全聯門市，針對需求最高的生鮮商品，整體蔬菜備貨量將增加1倍。

即日起至8/21蔬果、魚肉、調理熟食、甜點祭出優惠，8/14前「有機鴻喜菇/有機雪白菇/舞菇（好菇道）」單包特價28元，任2件48元，一包平均24元、「紅蘿蔔（產銷履歷）」單包特價42元；「鮮凍大白蝦」單盒特價169元、「挪威鹽鯖魚切片」單包特價69元、「台灣桂丁土雞切塊」單盒只要175元、「澳洲牛肩里肌火鍋肉片」每100公克特價76元。

請繼續往下閱讀...

8/14前全聯眾多乾貨商品也祭出優惠，泡麵「農心超值包 辛拉麵/安城湯麵/爽口烏龍麵海鮮味湯料/辛辣白菜風味拉麵（120~125gx5入）」下殺每組169元，限量販售；「味丹味味麵精燉肉燥湯麵（78gx5入）」每袋65元；大容量瓶裝水「悅氏天然水（6000ml）」優惠價每桶只要43元。

全聯調理熟食、水果、甜點也優惠齊發，8/12~8/17「美味堂去骨油雞腿」單盒199元、「美味堂蒜蒜雞湯」單袋179元；8/21前「紐西蘭陽光金圓頭奇異果#25」3粒89元、「美國櫻桃」8/12~8/13限時特價每公斤259元；甜點控首推「We Sweet芋泥冰心捲」8/28前一盒特價79元。

大全聯即日起至8/14止，生鮮蔬果、肉片與海鮮品皆有2倍的備貨量，「冷藏肉雞骨腿（大包裝）」每台斤99元；「冷藏肉豬特選里肌肉塊」每台斤249元；「台灣空心菜/青江菜/小白菜」每250公克39元；「紐西蘭大粒綠奇異果」，特價6入155元；「進口甜橙」9粒99元，平均一粒11元。

「維力炸醬麵重量包123gx4入」，每組特價85元；「樂事 樂連連組合包240g」93元；「可口奶滋 2+4超值組301g」每組特價99元。

風雨來前也可先上「小時達」，在家輕鬆點購防風商品，一鍵下單最快30分鐘送到家，除了調理熟食指定商品單筆滿99元享整單免運外，8/14前天天都有不同優惠，8/11生鮮單筆滿399元折50元。

8/12蛋奶補貨日，指定專區的蛋白質商品單筆滿299元贈300福利點（上限300福利點）；8/13全館享199元免運；8/14全館滿600元贈300福利點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法