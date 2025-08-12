晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普提名右翼智庫經濟學家安東尼出任勞工統計局長

2025/08/12 11:49

美國總統川普（圖右）提名右翼智庫經濟學家安東尼（圖左）出任勞工統計局長。（圖擷取自川普真實社群帳號）美國總統川普（圖右）提名右翼智庫經濟學家安東尼（圖左）出任勞工統計局長。（圖擷取自川普真實社群帳號）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，美國總統川普（Donald Trump）今（12日）宣布，他將提名右翼智庫經濟學家安東尼（E.J. Antoni）出任勞工統計局局長一職。

綜合媒體報導，美國勞工部統計局本月1日公佈最新就業數據，疲軟的數據引發川普不滿，指控就業數據被操控，目的是為了讓共和黨和他本人難堪，隨後川普宣佈解僱勞工統計局長麥肯塔佛（Erika McEntarfer）。

川普今稍早在自家社交平台「真實社群（Truth Social）」發文宣佈，他提名備受尊敬的經濟學家安東尼博士擔任下一任美國勞工統計局長。

川普表示，美國的經濟正在蓬勃發展，安東尼將確保發布的數據真實且準確，並相信安東尼將在這個新職位上有非凡的表現。

媒體指出，安東尼是美國保守派智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）的首席經濟學家，長期批評勞工統計局收集就業數據的方法，最近還在一個保守派Podcast節目中，公開呼籲川普解僱麥肯塔佛。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財