川普提名右翼智庫經濟學家安東尼出任勞工統計局長

美國總統川普（圖右）提名右翼智庫經濟學家安東尼（圖左）出任勞工統計局長。（圖擷取自川普真實社群帳號）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，美國總統川普（Donald Trump）今（12日）宣布，他將提名右翼智庫經濟學家安東尼（E.J. Antoni）出任勞工統計局局長一職。

綜合媒體報導，美國勞工部統計局本月1日公佈最新就業數據，疲軟的數據引發川普不滿，指控就業數據被操控，目的是為了讓共和黨和他本人難堪，隨後川普宣佈解僱勞工統計局長麥肯塔佛（Erika McEntarfer）。

川普今稍早在自家社交平台「真實社群（Truth Social）」發文宣佈，他提名備受尊敬的經濟學家安東尼博士擔任下一任美國勞工統計局長。

川普表示，美國的經濟正在蓬勃發展，安東尼將確保發布的數據真實且準確，並相信安東尼將在這個新職位上有非凡的表現。

媒體指出，安東尼是美國保守派智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）的首席經濟學家，長期批評勞工統計局收集就業數據的方法，最近還在一個保守派Podcast節目中，公開呼籲川普解僱麥肯塔佛。

