真省錢嗎？好市多最可能買貴、浪費的21種商品1次看

2025/08/12 15:35

罐頭食品、肉類、香料、品牌服飾等21種最常見的商品，是好市多最可能買貴、浪費的商品。（彭博）罐頭食品、肉類、香料、品牌服飾等21種最常見的商品，是好市多最可能買貴、浪費的商品。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕許多人喜歡到好市多（Costco）購物，不僅商品應有盡有，且方便又划算，然而專家表示，罐頭食品、肉類、香料、品牌服飾等21種最常見的商品，往往易造成囤積、重複購買、不能使用折價券，或用不完，反而浪費錢，建議購買前精挑細選，並可考慮在其他地方購買。

Kiplinger報導，許多人購物時，往往喜歡去大賣場，例如好市多（囤）、山姆俱樂部（Sam's Club）或BJ's等，就把東西１次買齊，特別是當購物清單很長，時間又緊迫時。這些大宗貨品賣場從食品、清潔用品到電子產品應有盡有，且因大批量販售，價格通常較優惠，不少消費者因繳交年費，也希望到這些賣場時「多買一點」。

雖然到好市多等大賣場購物方便又划算，但也是囤積衛生紙、廚房乾糧甚至葡萄酒的好地方，往往造成某些商品因用不完、品牌選擇少或無法使用折價券，反而浪費金錢等情況，專家建議精挑細選，避免囤貨過度與重複購買。

對於那些只有會員才能購買的商品來說，專家建議消費者在放進購物車前，先考慮3個主要理由：首先，若無法在商品變質或過期前用完，大量購買反而浪費錢。

其次，只販售特定品牌，可能讓消費者錯失在別地方購買其他便宜品牌的省錢機會，尤其是對不挑品牌的消費者而言。

最後，可能失去其他商場或賣場每週促銷與折價券的省錢優勢，好市多和山姆俱樂部不接受製造商的折價券，BJ's接受但也有限，以至於要在這方面省錢並不容易。

Offers.com編輯與購物專家麥卡葛瑞斯（Kristin McGrath）表示，在經歷武漢肺炎等事件後，許多人會習慣性囤貨，這是可理解的，但不要變成浪費的主因，「塞滿櫥櫃會讓你難以確認家裡到底有什麼，結果可能重複購買某樣東西，反而浪費錢。」

在好市多最常見的這21種商品，消費者可以考慮在其他地方購買：品牌早餐穀物、品牌服飾、美容產品及香皂、洗髮精與護膚品、香料、尿布、嬰兒配方奶粉、液體清潔劑、不常使用的家用品、非處方藥品、沾醬與抹醬、罐頭食品、肉類、新鮮農產品、超大包裝零食、牙膏、膳食補充品、刮鬍刀片、食用油、書籍、1次性餐具及杯子與盤子、處方眼鏡（若對款式有所要求的話），及幾乎所有衝動消費的東西。

