焦點股》 光聖:：出關首日 股價奔新天價

2025/08/12 11:02

光聖今日盤中創歷史新高。（擷取官網）光聖今日盤中創歷史新高。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊廠光聖（6442）先前遭列處置股票，今出關首日，在買盤進駐下，盤中一度攻高到697元，創歷史新高，截至10:50分，股價暫報660元，上漲12元，漲幅1.85%，成交量逾6900張。

光聖7月受到市場需求增加，單月營收8.23億元，年增50.82%，累計1-7月營收58.37億元，年增1.07倍。

光聖第2季單季營收29.1億元，毛利率創單季新高記錄，但營業外兌換損失約計4.4億元，EPS 2.59元。如果排除匯兌損失，單季EPS創新高。

光聖上半年度營收50.1億元，創同期新高，已達2024年全年度營收約78%，亦較2024上半年度增加27.4億元，成長121%。上半年度毛利率56.53%，超越2024年度的55.62%，第2季毛利率有高達近62%，而受台幣升值及美國關稅影響，營業外兌換損失約計4.4億元，如果將匯兌損失因素排除來看整體表現，則上半年EPS有近11.5元左右的水準。

