晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

賴總統：打造青年新創生態鏈 引資又引才

2025/08/12 10:43

總統賴清德（左4）今天出席台灣創投年會。（實習記者林子云攝）總統賴清德（左4）今天出席台灣創投年會。（實習記者林子云攝）

〔記者方韋傑、實習記者林子云／台北報導〕總統賴清德今天出席2025台灣創投年會時表示，推動新創發展，必須同時培養在地青年創業力量與加強國際鏈結，形成完整的生態系。政府不僅要協助台灣出現更多具影響力的「獨角獸」企業，更期盼各領域能湧現成千上萬如「螞蟻雄兵」般的新創成功者，帶動產業轉型與經濟成長。

賴清德指出，青年是新創能量的核心，因此過去在行政院長任內，便啟動「優化新創事業投資環境行動方案」，從人才培育、資金挹注、法令鬆綁三方面著手，並鼓勵大學成立新創育成中心，讓教授與學生積極投入研發與創業。他提到，政府透過支持新創加速器，協助有志創業者以較低成本獲取更多發展機會，同時在林口設立國際新創基地，延攬國際專業人才與在地青年共同合作。

賴進一步表示，國際鏈結是台灣新創持續壯大的關鍵，政府推動「橋樑計畫」，在東京與美國矽谷設立據點，協助台灣人才到國際市場交流，也讓國際資金能夠看見並投資台灣團隊。此外，透過國內外併購與大型合作計畫，吸引更多國外資金、人才及創業家來台發展，創造跨國合作的新契機。

為支持新創資金需求，賴清德提到，政府成立規模50億元的「創業天使投資方案」，截至今年6月已投資291家新創企業，金額達40.4億元；同時推出新創貸款，自2020年8月至今已核發超過11.5萬件，融資金額達967億元。資本市場的「創新版」也已放寬掛牌門檻並取消合格投資人限制，今年已有20家公司掛牌，目標未來兩年超過40家。

賴清德強調，新創與產業發展相輔相成，政府將持續打造人才與資金流通的環境，並透過國際據點與跨國合作，將台灣新創推向全球市場。期盼產業界與青年創業者善用這些資源，積極布局未來，讓台灣在國際舞台上展現更強的經濟實力與創新影響力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財