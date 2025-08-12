賴總統：打造青年新創生態鏈 引資又引才

總統賴清德（左4）今天出席台灣創投年會。（實習記者林子云攝）

〔記者方韋傑、實習記者林子云／台北報導〕總統賴清德今天出席2025台灣創投年會時表示，推動新創發展，必須同時培養在地青年創業力量與加強國際鏈結，形成完整的生態系。政府不僅要協助台灣出現更多具影響力的「獨角獸」企業，更期盼各領域能湧現成千上萬如「螞蟻雄兵」般的新創成功者，帶動產業轉型與經濟成長。

賴清德指出，青年是新創能量的核心，因此過去在行政院長任內，便啟動「優化新創事業投資環境行動方案」，從人才培育、資金挹注、法令鬆綁三方面著手，並鼓勵大學成立新創育成中心，讓教授與學生積極投入研發與創業。他提到，政府透過支持新創加速器，協助有志創業者以較低成本獲取更多發展機會，同時在林口設立國際新創基地，延攬國際專業人才與在地青年共同合作。

賴進一步表示，國際鏈結是台灣新創持續壯大的關鍵，政府推動「橋樑計畫」，在東京與美國矽谷設立據點，協助台灣人才到國際市場交流，也讓國際資金能夠看見並投資台灣團隊。此外，透過國內外併購與大型合作計畫，吸引更多國外資金、人才及創業家來台發展，創造跨國合作的新契機。

為支持新創資金需求，賴清德提到，政府成立規模50億元的「創業天使投資方案」，截至今年6月已投資291家新創企業，金額達40.4億元；同時推出新創貸款，自2020年8月至今已核發超過11.5萬件，融資金額達967億元。資本市場的「創新版」也已放寬掛牌門檻並取消合格投資人限制，今年已有20家公司掛牌，目標未來兩年超過40家。

賴清德強調，新創與產業發展相輔相成，政府將持續打造人才與資金流通的環境，並透過國際據點與跨國合作，將台灣新創推向全球市場。期盼產業界與青年創業者善用這些資源，積極布局未來，讓台灣在國際舞台上展現更強的經濟實力與創新影響力。

