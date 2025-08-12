關稅海嘯襲來 工總籲救急3支箭：凍漲電價、緩徵碳費、擴大紓困 

川普關稅海嘯來襲，工總呼籲政府祭出「救急3支箭」。（路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕工總今表示，美國N+20%關稅將削弱台灣產品價格競爭力，盼政府除穩定匯率、擴充信保基金外，也祭出「救急3支箭」，包括凍漲電價、緩徵碳費、擴大協助或對受損產業紓困。

工總指出，包括資通訊部分產品、扣件、水五金、手工具、模具、汽機車零組件、塑膠製品、工具機等產業將遭受衝擊，而這些產業超過9成是中小企業，因為家數眾多，就業人口也對台灣經濟有很多貢獻，因此，更需外界關切。甚且有工具機重要廠商說，此次衝擊可能更甚於COVID疫情期間，是產業40多年來處境最慘烈的一次。

針對匯率風險，工總表示，希望政府能在穩定匯率及完善企業風險管理方面扮演「積極角色」，為企業提供必要支持。目前美元兌新台幣匯率雖回到30元區間，建議匯率至少應再降10％，以抵銷輸美關稅高於主要競爭國的衝擊，同時，應設法拓銷與擴大美國以外的其他國家市場。

工總也建議「擴充信保基金，增加對中小企業融資 」，理由是政府雖已提出中小微企業多元發展貸款加碼、外銷貸款優惠保證加碼等措施，但此次衝擊範圍大，應再增加中小企業信用保證基金的挹注，有充足的信保基金保證能量，發揮資金乘數效果，並放寬或增加銀行對中小企業的融資條件與額度，中小企業才有資金全面動起來對應變局。

此外，工總呼籲政府提出「救急3支箭」，包括凍漲電價、緩徵碳費、擴大紓困。工總表示，面臨急遽變化的關稅海嘯，許多中小企業應變不及而陷入經營困境，國內勞工團體也擔憂發生產業外移與大規模失業潮。因此，建議政府應加大對受衝擊產業的紓困，包括補助企業的員工薪資，降低企業裁員或實施無薪假。

工總續指，也建議政府應凍漲電價並緩徵碳費，同時擴大目前的輔導產業經費，或研擬受損產業紓困做法，並提出更多具體可行的方案或措施，讓企業在這波關稅大風暴中，度過難關，並且有力氣往前邁進，穩住就業並為國家經濟與產業發展做出貢獻。

