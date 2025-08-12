焦點股》富喬：玻纖布缺貨直到明年 股價續噴創天價

富喬股價持續噴出創新高。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕AI（人工智慧）伺服器與800G網通交換器需求強勁，玻纖布材料供應吃緊，缺貨直到明年，富喬（1815）在高階玻纖布出貨大增下，7月合併營收年增達52%，昨股價亮燈漲停，今日股價再攻，盤中企圖挑戰漲停。

截至10:22分左右，富喬股價大漲8.47%，暫報66.6元，成交量逾19萬張，已超越昨日全天15.4萬張成交量。

上個月全球玻纖材料供應商日東紡（Nittobo）宣布玻纖產品售價全面調漲20%，業界預估高階玻纖布材料缺貨直到明年，帶動大戶主力進場鎖碼，富喬股價頻頻走高，投信認錯回補持股，富喬今年提高資本支出進行擴產，針對AI伺服器所需關鍵高階材料Low DK已完成專利布局並進入量產，800G交換器及M8高階CCL（銅箔基板）所需次世代Low DK產品也通過客戶認證，Low DK先進製程產能比重有望倍增，從目前的20%，到第四季可提升至50%以上。

