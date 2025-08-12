賴清德：台灣推動國防自主 確保區域和平穩定

總統賴清德今天出席2025台灣創投年會。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕總統賴清德今天出席2025台灣創投年會時表示，面對地緣政治變化與威權威脅，台灣必須強化國防力量，並以「國防自主」為核心策略，台灣無意改變現狀或威脅其他國家，推動國防自主的目的在於維護自由、民主、人權的生活方式，並確保和平穩定的區域環境，期盼政府、產業與社會共同努力。

賴清德指出，政府已推動國防相關特別條例，立法院今年通過1500億元特別條例，年底國防部也將送交另一筆特別預算，發展不對稱戰略方案，同時兼顧對外軍購與國內國防製造。國防製造能讓台灣的機械及基礎工業升級，增加在國際供應鏈的競爭力。

請繼續往下閱讀...

在產業面，賴清德點名無人機、機器人及水面與水下載具等領域，強調台灣都有能力發展，且應結合民用與軍用需求，創造更廣泛的市場應用。政府已編列相關預算，等待產業界及年輕人投入，讓國防科技成為新興產業的重要支柱。

賴清德也呼籲青年關注國防科技與相關產業發展，透過研發創新，不僅提升國防自主能力，也能開啟更多科技應用場景，推動經濟成長與社會穩定。他說：「國防自主不只是安全的保障，更是產業創新的推手。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法