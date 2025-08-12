晴時多雲

馬斯克控蘋果獨厚OpenAI違反反壟斷法 放話將採取法律行動

2025/08/12 10:46

全球首富馬斯克（Elon Musk）。（路透資料照）全球首富馬斯克（Elon Musk）。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球首富馬斯克（Elon Musk）週一（11日）猛力抨擊科技大廠蘋果（Apple），表明該公司讓OpenAI之外的任何AI公司都無法在其應用程式商店排名中名列第1，控訴這毫無疑問違反反壟斷法，並稱xAI將立即採取法律行動。

綜合外媒報導，馬斯克是xAI的創辦人，該公司目前旗下擁有AI模型Grok團隊和社群平台X。馬斯克在X發文表示，蘋果讓OpenAI以外的任何公司都無法登上App Store排行榜冠軍，並在另1則貼文中質問蘋果，該公司拒絕在平台推薦X或是Grok，是不是在「玩弄政治」。據馬斯克稱，X是全球排名第1的新聞應用程式，Grok則在所有應用程式中排名第5。

馬斯克這番言論是他自6月與總統川普（Donald Trump）發生衝突以來，挑起的最大爭端，當時，兩人都在各自的社群網路上發佈了貶損對方的言論。針對馬斯克的指控，蘋果和OpenAI代表尚未回應。

蘋果和OpenAI就最新iPhone內建的AI技術建立了合作夥伴關係。OpenAI推出的聊天機器人ChatGPT是美國下載量最高的免費應用程式，超過了排名第5的Grok。而現年54歲的馬斯克與OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）曾有過節，兩人過去一同成立了OpenAI，但後來因雙方意見不合而分道揚鑣。

