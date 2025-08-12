晴時多雲

穆迪經濟學家認了：美國經濟正處於衰退邊緣 關注「3大警訊」

2025/08/12 15:30

穆迪分析首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）近期對經濟狀況發出了嚴峻警告，認為美國經濟正處於衰退的邊緣。（法新社）穆迪分析首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）近期對經濟狀況發出了嚴峻警告，認為美國經濟正處於衰退的邊緣。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕穆迪分析首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）近期對經濟狀況發出了嚴峻警告，他認為，美國經濟正處於衰退的邊緣，並指出了3個可能顯示經濟衰退已經到來的跡象，包含非農就業人數、就業總人數和連續就業下滑。

《商業內幕》報導，有關於經濟衰退的定義，經濟學界爭論已久，專家們一直在討論什麼情況才算真正的衰退。雖然美國目前尚未陷入技術性衰退，也就是連續2季度經濟負成長，但包括勞動力市場在內的其他領域已經釋放警訊。

贊迪週末於X平台上發表了一系列貼文，說明他關注哪些指標來判斷經濟是否已經陷入下行，而他在貼文中列出了幾個關鍵因素：非農就業人數、就業總人數和連續就業下滑。

他表示，美國全國經濟研究所（NBER）是判斷經濟衰退開始與結束的權威機構，而該機構的學術研究人員在眾多數據中，最重視的一項指標就是非農就業人數。贊迪補充說，如果非農就業人數連續下降超過一個月，就意味著經濟已進入低迷。贊迪指出，儘管非農就業人數目前尚未下降，但自今年 5 月以來的增幅非常微弱，這令他感到擔憂。

至於第2個因素就業總人數，贊迪提到，就業人數在許多產業中都出現下降。過去的經驗顯示，如果在接受調查的 400 個產業中，有一半報告就業減少，經濟衰退就已經開始。他引用的最新數據顯示，截至 2025 年 7 月，有超過 53% 的產業回報裁員，只有醫療保健行業仍呈現就業增長。

但贊迪補充說明：「不過，失業率是一個滯後指標，由於今年勞動力規模呈現停滯，加上外籍勞工人數下降，使得失業率在判斷經濟是否陷入衰退時，將成為特別不精確的衡量工具。」

贊迪最後指出，根據連續就業下滑的情況，美國經濟目前仍未進入衰退，「衰退的定義是連續就業下滑，這至少要持續幾個月。我們還沒到那一步。」

他補充，如果政策對經濟成長造成壓力，經濟情勢可能會發生轉變。在之前的貼文中，贊迪提到，川普的政策，主要是關稅與移民政策，是他認為美國經濟正處於衰退邊緣的主要原因。

