台灣潮牌plain-me一度瀕臨倒閉 創辦人曝1決定讓營收破1億元

2025/08/12 10:45

台灣服飾品牌plain-me共同創辦人劉威志談品牌經營之道。（桃園市府青年事務局提供）台灣服飾品牌plain-me共同創辦人劉威志談品牌經營之道。（桃園市府青年事務局提供）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕台灣知名服飾品牌plain-me共同創辦人劉威志日前受桃園市府青年事務局邀請，於「創業名人堂」系列講座中，分享品牌創業歷程與關鍵轉折，他說，plain-me鎖定的核心客群，落在「意見領袖型」與「大眾型」之間，強調產品要兼具有趣與創意，與一般快時尚的價格導向路線不同。他曝創業初期曾面臨倒閉，後來體會到，解決顧客痛點，才能真正帶動營收與改善現金流。

　該品牌在全國擁18間分店，累積近40萬會員。劉威志分享他從聯發科離職後，2011年投入創業，成立plain-me，初期積極拓展實體門市，並在品牌策略上轉型為O2O（線上線下銷售通路整合）模式。同時與各種品牌、KOL 以及文化創意單位合作，推出聯名商品和企劃案，拓展品牌影響力。

　劉威志提出消費者分層三角架構，最底層是價格敏感型消費者，追求實用性；往上是大眾型與意見領袖型消費者；最頂層是創意家與獨特型消費者，尋求限量、獨特性與身份感。他坦言，當初明明想經營創意型市場，卻用大眾價格策略行銷，結果讓品牌在市場上失焦。他檢討，品牌不能只看營業額，還要清楚市場規模、天氣對穿搭影響、供應鏈成熟度，以及精準行銷策略。

　劉威志坦言，創業初期曾因擴張過快、資金週轉不靈，幾乎面臨倒閉，當時他決定清倉拍賣庫存滯銷品，銷售成績意外不錯，2015到2017 年，plain-me 年營收達9千多萬，2018年更突破1億元。但即使破億，現金流卻相當緊張，公司帳剩80萬元現金，他個人存款也僅剩4萬元，這段轉折，讓他體會做出市場要的產品，才能真正帶動營收與改善現金流。而2022年因武漢肺炎疫情衝擊，plain-me 再遭遇金流危機。他回到基本功，重新檢討管理、商品、設計與行銷策略，並更認真學習財務報表。

