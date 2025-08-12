焦點股》臻鼎：法說會行情火熱 股價創段高

臻鼎今日召開法說會，股價先行上漲。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB龍頭臻鼎-KY（4958）今日即將召開法說會，近兩日獲得投信買盤進場，昨日股價急拉漲停，法說會行情提前開跑，臻鼎今年展望樂觀，營收有望創下歷史新高，IC載板營收持續大增，本益比相對其他PCB個股低，今日早盤上沖下洗，一度翻黑後又有買盤進場，再創波段新高。

截至10:00點左右，臻鼎股價上漲1.77%，暫報144元，成交量逾2.4萬張。

臻鼎7月營收為133.52億元，年減0.79%，月增4.13%，若以美元計算則創歷年同期新高，年增達10.54%；累計前7月營收916.38億元，年增16.91%，刷新歷年同期新高。

臻鼎表示，隨著客戶新品備貨旺季到來，7月營收若以美元計算呈現雙位數年增，IC載板營收仍連續4個月改寫單月新高，並維持雙位數年增，顯示其成長持續強勁。整體而言，如公司先前表示，隨著第3季進入傳統旺季，客戶新品備貨需求將帶動營收與產能利用率走高，整體下半年營運表現將明顯優於上半年。

