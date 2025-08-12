台灣關稅「20+N％」 金仁寶集團三巨頭這樣看

仁寶董事長陳瑞聰今天出席台灣創投年會。（實習記者林子云攝）

〔記者方韋傑、實習記者林子云／台北報導〕美國對台關稅「20+N」疊加近期引發社會譁然，金仁寶集團總裁許勝雄今攜旗下仁寶（2324）董事長陳瑞聰、電源廠康舒（6282）董事長許介立今天出席台灣創投年會，集團三巨頭同時發表看法，看好台灣有能力化解衝擊 ，20%關稅幅度應是最壞情況，政府應於後續談判時，爭取與競爭對手國家之間的關稅差異縮小、甚至低於對方，同時保護半導體等關鍵產業。

保護關鍵半導體 台有能力化解衝擊

許勝雄強調，美國對等關稅給台灣機械、工具機、紡織等傳產造成明顯衝擊，政府應提供技術升級、轉型輔導及補貼，並維持穩定匯率，避免美台貿易造成整體競爭力扭曲。此外，由於在美設廠成本高，亦有部分企業正在評估轉向墨西哥，利用北美自由貿易協定爭取優勢。

仁寶董事長陳瑞聰表示，台灣資通訊（ICT）產業大多在美國對等關稅事件當中享有關稅豁免，仁寶早已將中國生產、出口美國的產線移出當地，前往其他地區設廠，因此此次關稅對營運基本並無影響，儘管對於仁寶而言影響不大，但國內傳統產業仍然可能受到相關衝擊。

電源廠康舒董事長許介立則認為，雖關稅是近期最大挑戰，但對資通訊產業而言影響有限，傳產與機械業壓力較大，需從整體競爭力角度因應。有鑑於匯率波動對全球市場影響更深，政府應優先在匯率事件上有所作為，尤其關注日韓及東南亞匯率走勢。

三位高層皆認為，關稅雖為挑戰，但透過政策協調、產業調整及國際布局，台灣有能力化解衝擊，呼籲政府應積極爭取對等關稅並兼顧匯率穩定，維持台灣整體競爭力。

