晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台灣關稅「20+N％」 金仁寶集團三巨頭這樣看

2025/08/12 10:13

仁寶董事長陳瑞聰今天出席台灣創投年會。（實習記者林子云攝）仁寶董事長陳瑞聰今天出席台灣創投年會。（實習記者林子云攝）

〔記者方韋傑、實習記者林子云／台北報導〕美國對台關稅「20+N」疊加近期引發社會譁然，金仁寶集團總裁許勝雄今攜旗下仁寶（2324）董事長陳瑞聰、電源廠康舒（6282）董事長許介立今天出席台灣創投年會，集團三巨頭同時發表看法，看好台灣有能力化解衝擊 ，20%關稅幅度應是最壞情況，政府應於後續談判時，爭取與競爭對手國家之間的關稅差異縮小、甚至低於對方，同時保護半導體等關鍵產業。

保護關鍵半導體 台有能力化解衝擊

許勝雄強調，美國對等關稅給台灣機械、工具機、紡織等傳產造成明顯衝擊，政府應提供技術升級、轉型輔導及補貼，並維持穩定匯率，避免美台貿易造成整體競爭力扭曲。此外，由於在美設廠成本高，亦有部分企業正在評估轉向墨西哥，利用北美自由貿易協定爭取優勢。

仁寶董事長陳瑞聰表示，台灣資通訊（ICT）產業大多在美國對等關稅事件當中享有關稅豁免，仁寶早已將中國生產、出口美國的產線移出當地，前往其他地區設廠，因此此次關稅對營運基本並無影響，儘管對於仁寶而言影響不大，但國內傳統產業仍然可能受到相關衝擊。

電源廠康舒董事長許介立則認為，雖關稅是近期最大挑戰，但對資通訊產業而言影響有限，傳產與機械業壓力較大，需從整體競爭力角度因應。有鑑於匯率波動對全球市場影響更深，政府應優先在匯率事件上有所作為，尤其關注日韓及東南亞匯率走勢。

金仁寶集團總裁許勝雄今天出席台灣創投年會。（實習記者林子云攝）金仁寶集團總裁許勝雄今天出席台灣創投年會。（實習記者林子云攝）

三位高層皆認為，關稅雖為挑戰，但透過政策協調、產業調整及國際布局，台灣有能力化解衝擊，呼籲政府應積極爭取對等關稅並兼顧匯率穩定，維持台灣整體競爭力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財