焦點股》台化：領軍大漲 台塑、南亞、台塑化站回40元之上

台化領軍大漲，台塑、南亞、台塑化站回40元之上。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕塑化股近來股價持續向上攻堅，台塑四寶中台塑（1301）、南亞（1303）、台塑化（6505）今日都站回40元之上，不過，股價表現最強的則是台化（1326），盤中最高價來到30.4元，截至9:43分為止，股價上漲2.05元、暫報30.05元、漲幅達7.32%，成交量超過2.6萬張。

台化董事長洪福源日前指出，7月單月順利虧轉盈，近日聚酯纖維後段加工加彈和織機稼動率提升，業者敢於備貨是個兆頭，市場往好的方向發展，今年「金九銀十」市況可以期待；同時他也預估８月營收可向上成長，在現金股息挹注下，損益將保守樂觀。

昨日外資大手筆買超台化5780張、自營商買超835張，主力也跟進買超6144張，買超券商以摩根士丹利、新加坡瑞銀為主，法人分析，台化最低一度來到21.75元，近1個半月來股價回溫、有挑戰前波高點30.9元的態勢，投資人可多留意法人與主力動向。

