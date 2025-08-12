晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》台化：領軍大漲 台塑、南亞、台塑化站回40元之上

2025/08/12 10:06

台化領軍大漲，台塑、南亞、台塑化站回40元之上。（資料照）台化領軍大漲，台塑、南亞、台塑化站回40元之上。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕塑化股近來股價持續向上攻堅，台塑四寶中台塑（1301）、南亞（1303）、台塑化（6505）今日都站回40元之上，不過，股價表現最強的則是台化（1326），盤中最高價來到30.4元，截至9:43分為止，股價上漲2.05元、暫報30.05元、漲幅達7.32%，成交量超過2.6萬張。

台化董事長洪福源日前指出，7月單月順利虧轉盈，近日聚酯纖維後段加工加彈和織機稼動率提升，業者敢於備貨是個兆頭，市場往好的方向發展，今年「金九銀十」市況可以期待；同時他也預估８月營收可向上成長，在現金股息挹注下，損益將保守樂觀。

昨日外資大手筆買超台化5780張、自營商買超835張，主力也跟進買超6144張，買超券商以摩根士丹利、新加坡瑞銀為主，法人分析，台化最低一度來到21.75元，近1個半月來股價回溫、有挑戰前波高點30.9元的態勢，投資人可多留意法人與主力動向。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財