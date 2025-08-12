緯創林憲銘：關稅如飛機遭遇小亂流 不用太過慌張

緯創董事長林憲銘今天出席台灣創投年會。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑、實習記者林子云／台北報導〕緯創（3231）董事長林憲銘今天出席台灣創投年會，由於近期關稅議題引發市場關注，但林認為，不需過度擔憂此事對於企業造成的影響，仍然看好AI熱潮推動產業向上，緯創將順勢而為，專注該做的事即可。「飛機遇到小亂流也會稍微顛簸，但不用太慌張。」

林憲銘認為，現在關稅已對產業造成較大的波動，後續情況不致更差。面對不可預測的對象，政府團隊已付出相當努力，全球各國同樣感到頭痛，台灣產業應更有合作精神，找到最有利的因應方式。必須順著對方的邏輯分析，耐心布局，反覆努力才能爭取對己方有利的結果。

在競爭面，林憲銘分析，雖然美國對台灣課徵 20% 關稅、日本 15%，但台灣與日韓並無太多直接競爭項目，反而主要競爭對手落在東南亞與中國等地區。不過，傳統工具機領域的對手多來自中國，但中國的稅率並不比台灣低，整體影響有限。

「這是一股我們可以克服的小亂流，」林憲銘強調，產業應在分析競爭對象與市場結構後，持續深耕優勢領域，並在變動中尋找機會。

