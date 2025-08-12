晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

緯創林憲銘：關稅如飛機遭遇小亂流 不用太過慌張

2025/08/12 09:43

緯創董事長林憲銘今天出席台灣創投年會。（記者方韋傑攝）緯創董事長林憲銘今天出席台灣創投年會。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑、實習記者林子云／台北報導〕緯創（3231）董事長林憲銘今天出席台灣創投年會，由於近期關稅議題引發市場關注，但林認為，不需過度擔憂此事對於企業造成的影響，仍然看好AI熱潮推動產業向上，緯創將順勢而為，專注該做的事即可。「飛機遇到小亂流也會稍微顛簸，但不用太慌張。」

林憲銘認為，現在關稅已對產業造成較大的波動，後續情況不致更差。面對不可預測的對象，政府團隊已付出相當努力，全球各國同樣感到頭痛，台灣產業應更有合作精神，找到最有利的因應方式。必須順著對方的邏輯分析，耐心布局，反覆努力才能爭取對己方有利的結果。

在競爭面，林憲銘分析，雖然美國對台灣課徵 20% 關稅、日本 15%，但台灣與日韓並無太多直接競爭項目，反而主要競爭對手落在東南亞與中國等地區。不過，傳統工具機領域的對手多來自中國，但中國的稅率並不比台灣低，整體影響有限。

「這是一股我們可以克服的小亂流，」林憲銘強調，產業應在分析競爭對象與市場結構後，持續深耕優勢領域，並在變動中尋找機會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財