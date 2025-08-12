晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

泡沫醞釀中？滙豐警告：73％的香港商業房地產貸款有風險

2025/08/12 12:23

滙豐警告，該行73％的香港商業房地產貸款有風險。（路透資料照）滙豐警告，該行73％的香港商業房地產貸款有風險。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕滙豐銀行（HSBC）表示，截至6月底，該行香港商業不動產貸款帳簿中，有近4分之3的貸款出現警訊，在零售支出持續低迷，以及辦公空間需求低迷的情況下，給這家歐洲最大銀行帶來壓力。

《金融時報》報導，滙豐是香港最大商業銀行，而香港也是該行最大收入來源地區。滙豐在香港的貸款總額高達2340億美元（約新台幣7兆元），其中約320億美元（約新台幣9598.4億元）為商業房地產貸款。

房地產經紀公司戴德梁行（Cushman & Wakefield ）數據顯示，自2022年以來，香港頂級商辦租金已下跌逾20％，空置率達到19％的歷史高點。

滙豐表示，在更新了預測借款人違約機率的內部模型後，被標記為信用風險增加的香港商業房地產貸款金額自今年初以來幾乎增加了2倍，從65億美元（約新台幣1949.6億元）大增至181億美元（約新台幣5429億元）。

這一成長代表，滙豐在香港的商業房地產貸款中，有73％不是出現減損，就是面臨信用風險增加。而1年前這一比例還不到30％。滙豐也在Q2撥款11億美元（約新台幣329.9億元）用於預期的信貸損失準備金，其中4億美元（約新台幣119.9億元）用於香港商業房地產曝險。

世邦魏理仕（CBRE）香港資本市場部主管甄浚岷（Reeves Yan）表示，今年銀行清理不良貸款的力道更大了，第2季可以看到大約一半的交易面臨財務壓力。

晨星（Morningstar）亞洲金融分析師馬克達（Michael Makdad）指出，顯然香港有許多房地產公司面臨壓力，這肯定是在發出重大的警告訊號，而這種跡象已經持續了一段時間。

新世界發展（New World Development）等歷史悠久的家族企業集團開發商已成為當地房地產市場壓力的焦點，這家公司在今年6月完成了110億美元（約新台幣3299.4億元）的增資。滙豐主要的痛苦則大多來自香港本土的恒生銀行，分析師表示，該行向小型房地產開發商和企業提供的貸款比例較高，其中一些目前正面臨嚴重的財務困難。

根據高盛（Goldman Sachs）計算的數據，截至6月底，恒生銀行的不良貸款率為6.7％，創下歷史最高，甚至超越1999年亞洲金融危機期間。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財