勞保老年給付怎麼選？1次領、月領差別和優缺點報乎你知

勞工保險的老年給付制度是退休後的重要財務支柱。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕在台灣，勞工保險的老年給付制度是退休後的重要財務支柱。不同的年齡、年資與風險偏好，將影響勞工在「1次領」或「月領」之間的抉擇，也左右著退休生活的穩定與品質。本文將介紹勞保老年給付請領有哪些方式、請領資格、計算方式，並分析1次領、月領2種領取方式的差別與優缺點，協助您找出最符合自身需求的方案。

老年給付請領方式：

自2009年（民國98年）1月1日起實施勞保年金制度後，勞保老年給付分為3種領法，分別為舊制的「1次請領老年給付」，以及新制的「老年1次金給付（1次領）」和「老年年金給付（按月領）」。

要注意的是，2009年1月1日前已有勞保年資者，可以在退休時選擇「1次請領老年給付」或改依新制領取「老年1次金」或「老年年金」。而2009年1月1日後才參加勞保者，則適用新制，只能選擇「老年1次金」或「老年年金」，沒有舊制「1次請領老年給付」的選項。

上述給付經勞保局核付後，不得變更，日後也不得以未離職為由要求退會已領給付。

請領資格：

●1次請領老年給付（舊制）：

（1）參加保險之年資合計滿1年，年滿60歲或女性被保險人年滿55歲退職者。

（2）參加保險之年資合計滿15年，年滿55歲退職者。

（3）在同一投保單位參加保險之年資合計滿25年退職者。

（4）參加保險之年資合計滿25年，年滿50歲退職者。

（5）擔任具有危險、堅強體力等特殊性質之工作合計滿5年，年滿55歲退職者。

●老年1次金給付（新制）：

年滿法定退休年齡（51年次以後，法定請領年齡都是65歲），勞保年資合計未滿15年，並辦理離職退保者。

●老年年金給付（新制）：

（1）年滿60歲，保險年資合計滿15年，並辦理離職退保者。

（2）擔任具有危險、堅強體力等特殊性質之工作合計滿15年，年滿55歲，並辦理離職退保者。

（3）勞工之勞工保險年資未滿15年，但併計國民年金保險之年資滿15年，於年滿65歲時，得選擇請領勞保老年年金給付。

老年給付計算方式：

●1次請領老年給付（舊制）：

給付金額＝平均月投保薪資×基數（月數）

平均月投保薪資：取最後加保的3年（36個月）的平均月投保薪資，而且1次領它必須先換算基數。

基數計算：前15年每1年可領1個月基數，第16年起每1年可領2個月基數。但需特別要注意的是，你60歲以前最高只採計30年，也就是45個月的基數，你多出來的年資是不採計的。

例如：小花有30年資，平均投保年資為4萬8200元。

那麼給付金額就是4萬8200×45基數=216萬9000元

● 老年1次金給付（新制）：

給付金額＝平均月投保薪資×年資

平均月投保薪資計算是取最高5年（60個月）的平均月投保薪資

例如：小明最高5年的平均薪資是4萬8200元，勞保年資15年。

那麼給付金額就是4萬8200×15=72萬3000元

●老年年金給付（新制）：依下列 2 種方式擇優發給。

（一）平均月投保薪資×保險年資×0.775%+3000元。

（二）平均月投保薪資×保險年資×1.55%。

舉例：小美年滿60歲，有30年資，平均投保年資為5萬元。

第一式: （5萬 x 30 x 0.00775） + 3000 = 1萬4625元

第二式: 5萬 x 30 x0.0155 = 2萬3250元 （最優）

該案例選擇第二式2萬3250元作為小美最終老年年金給付金額。

另外，老年年金給付可選擇提前或延後請領，最長為5年。

提前請領：最多提前5年，每提前1年，依計算的給付金額減給4%，最多減給20%。

延後請領：最多延後5年，每延後1年，依計算的給付金額增給4%，最多增給20%。

舉例：小美年滿60歲，有30年資，平均投保年資為5萬元，但小美想提前5年請領老年年金。

第一式: 1萬4625 x （1 – 20%） = 1萬1700 元

第二式: 2萬3250 x （1 - 0.20） = 1萬8600 元

此案例中，選擇第二式1萬8600元作為小美最終的提前請領老年年金給付金額。

在了解勞保老年給付的請領方式、資格與計算方式後，許多勞工仍會在「一次領」與「月領」之間難以抉擇。本文彙整勞保老年給付「一次領」與「月領」的差別及優缺點，讓您可依自身的財務狀況、健康狀況與理財能力，選擇最適合的退休金領取方式。

勞保老年給付「一次領」與「月領」的差別及優缺點比較表

一次領（老年一次金） 月領（老年年金） 給付方式 退休時一次領取全部金額 退休後按月領取，直到身故 適合對象 需要一次大筆資金（還貸、投資、創業、醫療） 希望有穩定生活費、降低資金耗盡風險 優點 ●可靈活運用資金金 ●投資得宜可獲較高報酬 ●能立即處理大額支出 ●穩定月收入 ●避免一次花光退休金金 ●領得越久總額可能超過一次領 缺點 ●須自行管理資金 ●投資失利或花費過快可能提早用完 ●領完後無年金保障 ●無法一次取得大筆資金 ●若壽命較短，總額可能少於一次領 風險 投資報酬率與理財能力影響退休生活 領取年限不確定 其他 領取後不再享有年金保障 可提前或延後領（最多5年），依規定加減給

