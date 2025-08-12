晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

勞保老年給付怎麼選？1次領、月領差別和優缺點報乎你知

2025/08/12 11:10

勞工保險的老年給付制度是退休後的重要財務支柱。（示意圖，資料照）勞工保險的老年給付制度是退休後的重要財務支柱。（示意圖，資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在台灣，勞工保險的老年給付制度是退休後的重要財務支柱。不同的年齡、年資與風險偏好，將影響勞工在「1次領」或「月領」之間的抉擇，也左右著退休生活的穩定與品質。本文將介紹勞保老年給付請領有哪些方式、請領資格、計算方式，並分析1次領、月領2種領取方式的差別與優缺點，協助您找出最符合自身需求的方案。

老年給付請領方式：

自2009年（民國98年）1月1日起實施勞保年金制度後，勞保老年給付分為3種領法，分別為舊制的「1次請領老年給付」，以及新制的「老年1次金給付（1次領）」和「老年年金給付（按月領）」。

要注意的是，2009年1月1日前已有勞保年資者，可以在退休時選擇「1次請領老年給付」或改依新制領取「老年1次金」或「老年年金」。而2009年1月1日後才參加勞保者，則適用新制，只能選擇「老年1次金」或「老年年金」，沒有舊制「1次請領老年給付」的選項。

上述給付經勞保局核付後，不得變更，日後也不得以未離職為由要求退會已領給付。

請領資格：

●1次請領老年給付（舊制）：

（1）參加保險之年資合計滿1年，年滿60歲或女性被保險人年滿55歲退職者。

（2）參加保險之年資合計滿15年，年滿55歲退職者。

（3）在同一投保單位參加保險之年資合計滿25年退職者。

（4）參加保險之年資合計滿25年，年滿50歲退職者。

（5）擔任具有危險、堅強體力等特殊性質之工作合計滿5年，年滿55歲退職者。

●老年1次金給付（新制）：

年滿法定退休年齡（51年次以後，法定請領年齡都是65歲），勞保年資合計未滿15年，並辦理離職退保者。

●老年年金給付（新制）：

（1）年滿60歲，保險年資合計滿15年，並辦理離職退保者。

（2）擔任具有危險、堅強體力等特殊性質之工作合計滿15年，年滿55歲，並辦理離職退保者。

（3）勞工之勞工保險年資未滿15年，但併計國民年金保險之年資滿15年，於年滿65歲時，得選擇請領勞保老年年金給付。

老年給付計算方式：

●1次請領老年給付（舊制）：

給付金額＝平均月投保薪資×基數（月數）

平均月投保薪資：取最後加保的3年（36個月）的平均月投保薪資，而且1次領它必須先換算基數。

基數計算：前15年每1年可領1個月基數，第16年起每1年可領2個月基數。但需特別要注意的是，你60歲以前最高只採計30年，也就是45個月的基數，你多出來的年資是不採計的。

例如：小花有30年資，平均投保年資為4萬8200元。

那麼給付金額就是4萬8200×45基數=216萬9000元

● 老年1次金給付（新制）：

給付金額＝平均月投保薪資×年資

平均月投保薪資計算是取最高5年（60個月）的平均月投保薪資

例如：小明最高5年的平均薪資是4萬8200元，勞保年資15年。

那麼給付金額就是4萬8200×15=72萬3000元

●老年年金給付（新制）：依下列 2 種方式擇優發給。

（一）平均月投保薪資×保險年資×0.775%+3000元。
（二）平均月投保薪資×保險年資×1.55%。

舉例：小美年滿60歲，有30年資，平均投保年資為5萬元。

第一式: （5萬 x 30 x 0.00775） + 3000 = 1萬4625元

第二式: 5萬 x 30 x0.0155 = 2萬3250元 （最優）

該案例選擇第二式2萬3250元作為小美最終老年年金給付金額。

另外，老年年金給付可選擇提前或延後請領，最長為5年。

提前請領：最多提前5年，每提前1年，依計算的給付金額減給4%，最多減給20%。

延後請領：最多延後5年，每延後1年，依計算的給付金額增給4%，最多增給20%。

舉例：小美年滿60歲，有30年資，平均投保年資為5萬元，但小美想提前5年請領老年年金。

第一式: 1萬4625 x （1 – 20%） = 1萬1700 元

第二式: 2萬3250 x （1 - 0.20） = 1萬8600 元

此案例中，選擇第二式1萬8600元作為小美最終的提前請領老年年金給付金額。

在了解勞保老年給付的請領方式、資格與計算方式後，許多勞工仍會在「一次領」與「月領」之間難以抉擇。本文彙整勞保老年給付「一次領」與「月領」的差別及優缺點，讓您可依自身的財務狀況、健康狀況與理財能力，選擇最適合的退休金領取方式。

勞保老年給付「一次領」與「月領」的差別及優缺點比較表

一次領（老年一次金） 月領（老年年金）
給付方式 退休時一次領取全部金額 退休後按月領取，直到身故
適合對象 需要一次大筆資金（還貸、投資、創業、醫療） 希望有穩定生活費、降低資金耗盡風險
優點

●可靈活運用資金金         

●投資得宜可獲較高報酬 

●能立即處理大額支出

●穩定月收入                                 

●避免一次花光退休金金                       

●領得越久總額可能超過一次領
缺點

●須自行管理資金                         

●投資失利或花費過快可能提早用完     

●領完後無年金保障

●無法一次取得大筆資金

●若壽命較短，總額可能少於一次領
風險 投資報酬率與理財能力影響退休生活 領取年限不確定
其他 領取後不再享有年金保障 可提前或延後領（最多5年），依規定加減給

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財