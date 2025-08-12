晴時多雲

台積電創新高該買還是賣？陸行之分享厲害股東投資心法

2025/08/12 09:54

台灣「護國神山」台積電（2330）近期股價屢創新高，週一（11日）在買盤推升下，盤中更攀上1195元新天價。（示意圖，資料照）台灣「護國神山」台積電（2330）近期股價屢創新高，週一（11日）在買盤推升下，盤中更攀上1195元新天價。（示意圖，資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣「護國神山」台積電（2330）近期股價屢創新高，週一（11日）在買盤推升下，盤中更攀上1190元新天價，讓不少投資人陷入「追高」還是「獲利了結」的抉擇。對此，知名半導體分析師陸行之分享了「登山高手」，也就是台積電資深、精明股東的投資心法，包括長期持有、將領到的股利持續投入，加碼持股等策略。

陸行之今（12日）稍早在臉書發文指出，最近常聽到些從沒有覆蓋過神山（台積電）的前分析師及沒持有多少股份的專家在大力推薦如何擇時賣出/買入神山，而他自己在覆蓋（cover）了神山及晶圓代工業近30年，也是10次擇時3-4次不準，更別提反指標專家（10次擇時7-8次不準），所以他現在專注於分享產業趨勢變化，避免討論擇時進出。

陸行之也表示，當然這30年來他跟很多持股數量龐大、影響力較高的股東及基金經理人討論過如何投資神山，自己將這些厲害的股東們稱為「登山高手」，並彙整他們的投資心法分享給讀者粉絲，分別如下。

1. 登山高手總是長期持有，頂多偶爾看看組合比重變化避免擇時殺進殺出。

2. 登山高手神山部位總是超過50%，有些甚至70-80%，暴跌/拉回再加碼，完全沒有在管合理的基金組合比重來分散風險。

3. 登山高手有現金流入，收到股利會持續存股加碼，手上存股比現金還多好幾倍。

4. 登山高手看長期競爭力/政策變化，不太關心市場雜音，尤其不是很關心神山的月營收變化及季度法說扯了什麼高大上的新訂單。

5. 登山高手會提早贈與神山給後代，免得以後贈與稅隨股價升高越來越貴。



