台灣買櫻桃變便宜了！美國櫻桃價格大跳水

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，高關稅導緻美國櫻桃對中國出口減少，更多櫻桃出口到越南、香港和台灣，因此在目前的櫻桃季，市場、超市和水果店都能以折扣價買到櫻桃。

根據《FreshPlaza》11日報導指出，通常從美國進口的櫻桃，在台灣的售價高達每箱300元台幣（約10美元）。然而，美中貿易爭端改變了供應格局，現在零售價已跌至每箱200元（6.68美元）以下。

根據報導，相較於去年每箱300至400元（約10至13.35美元）的零售價，目前價格已下跌30%至50%。在越南，櫻桃價格較往年下跌了50%，而在香港，櫻桃價格則跌至20年來的新低。

由於本季美國氣候條件良好，因此櫻桃產量年增約8%，台灣的批發價格下降了10%至15%，而台灣的買家得以利用較低的價格，購買比往年更多的水果。

而日前本報實地走訪，發現價格確實有落差。以空運櫻桃來說，一般櫻桃價格殺到每台斤（600公克）160元至180元，較高等級每台斤約300元，1公斤裝售價約500元。

有水果商表示，以往較高等級的櫻桃1公斤裝要價700元以上，現在則是賣500元，降了28%以上，一般櫻桃也有降價；另1水果攤商也表示，約1個月前，一般等級的美國櫻桃，每台斤約250元，現在賣180元。以此推算，降幅約28%，也是逼近3成。

