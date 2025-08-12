國際油價拋售潮喊卡！市場靜待川普與普廷「阿拉斯加會談」

國際油價週一（11日）收盤近乎持平。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週一（11日）收盤近乎持平，結束上週超過 4% 的跌勢，因投資人關注本週美國與俄羅斯就烏克蘭戰爭舉行的會談。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲 0.08 美元，漲幅 0.13%，收每桶 63.96 美元。

布蘭特原油期貨上漲 0.04 美元，漲幅 0.06%，收每桶 66.63 美元。

美國總統川普表示，他將於 8 月 15 日在阿拉斯加與俄羅斯總統普廷會晤，商討結束烏克蘭戰爭的協議。

此次會談是在美國加大對俄羅斯施壓之後展開，若未能達成和平協議，莫斯科可能面臨更嚴厲的制裁。川普週一表示，烏克蘭與俄羅斯雙方都必須互相交換部分領土才能結束戰爭，而他與普廷的會談，目的在評估達成協議的可能性。

StoneX 分析師霍德斯（Alex Hodes）週一在報告中指出：「近期原油的拋售暫時停歇，市場正等待週五這場高風險會議的結果。」

