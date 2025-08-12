晴時多雲

輝達超微輸中晶片被抽成 專家警告：引發新的企業、國家安全風險

2025/08/12 10:23

美國總統川普近日宣佈，輝達、超微AI晶片可恢復向中國出口，但作為交換條件將抽成15％，此舉引發專家擔憂。（歐新社資料照）美國總統川普近日宣佈，輝達、超微AI晶片可恢復向中國出口，但作為交換條件將抽成15％，此舉引發專家擔憂。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Tump）近日政策大轉彎，開放輝達（NVIDIA）和超微（AMD）向中國出口AI晶片，並在週一（11日）表示，作為開放出口的交換，美國政府將從這2大巨頭對中銷售的先進晶片中抽成15％。這項最新的行動引發了美國兩黨議員的譴責，他們警告，此舉可能會形成一種像美國對手出售敏感技術的框架，分析師和法律專家也表達了同樣的擔憂。

《路透》報導，歷史上，美國政府曾以國家安全為由，對敏感技術出口進行管制，這些決定不容商議，如果一項技術被列入控管，無論必須放棄的對外銷售利潤有多麼豐厚，企業透無法透過花錢來規避管制。然而，川普最新的策略撼動這一情況。

川普週一表示，他將允許輝達向中國出售H20晶片，但作為交換美國政府將從該公司對中銷售的部份先進晶片收入抽成15％。美政府也與超微達成了類似的協議。幾個月前，川普宣佈禁止H20晶片輸中，但政府在7月推翻了這項決定，並稱這是與中國稀土談判的一部份。

此舉引發了兩黨議員的譴責，眾院美中戰略競爭特別委員會主席、密西根州共和黨籍眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）指出，出口管制是保護美國國家安全的前線防禦措施，華府不應該開創先例，鼓勵政府頒發出口許可證，讓企業向中國出售技術，增強他們的AI能力。

美中戰略競爭特別委員會資深民主黨員、伊利諾州議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）則表示，透過對美國的安全擔憂定價，這等於是向中國和盟友發出訊號稱，美國的國家安全原則可以協商，只要支出適當的費用。

這筆交易對於美國來說相當罕見，同時象徵著川普對企業決策的最新干預。目前仍不清楚川普此舉是否合法。

美國憲法禁止國會對任何州出口的商品徵收稅金和關稅，貿易律師伊盧利安（Jeremy Iloulian）表示，在不了解協議詳情的狀況下，很難判斷這是否被視為「出口稅」或是將以其他形式支付。伊盧利安補充，到目前為止，從未考慮過企業要支付多少錢才能獲得出口許可證。

加州大學聖地牙哥分校教授漢德利（Kyle Handley）提到，在自己看來，這確實像是出口稅，但他們想用什麼名稱就怎麼叫，整體看起來，更像是政府從中撈到了一些好處。

股票分析師認為，這項稅收可能會打擊晶片製造商的利潤率，並開創華府對關鍵美國出口商品徵稅的先例。伯恩斯坦（Bernstein）的分析師預計，這一協議將使銷售往中國的處理器毛利率降5至15個百分點，並使輝達和超微的整體利潤降約1個百分點。

