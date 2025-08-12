晴時多雲

美國夫妻辭去工作帶小孩來台灣住！這13個月的時光讓他們更幸福

2025/08/12 10:00

外媒報導，有對美國夫妻花了5年的時間存下一筆資金，專心在台灣生活而不工作。圖為台北街景。（法新社）外媒報導，有對美國夫妻花了5年的時間存下一筆資金，專心在台灣生活而不工作。圖為台北街景。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕住在美國俄亥俄州哥倫布市的34歲男子李傑森（Jason Lee）與34歲的妻子凱蒂（Katie）在2024年7月作出重大決定，他們帶著6歲的兒子福瑞斯特（Forrest）搬到台灣，展開為期13個月的「休假」，目的是與傑森的父母共度更多時光。兩人花了5年的時間存下一筆資金，專心在台灣生活而不工作。回顧這一年，傑森坦言，做出這項決定對他們全家人來說是徹底的改變，「我們現在是最幸福的時候」。

《CNBC》報導，34 歲的傑森與凱蒂，早在福瑞斯特還是嬰兒時，就曾帶他去台灣探望祖父母，因此萌生了這個念頭。傑森當時休了8週的陪產假，全家人在台灣度過一段時光，深刻感受到父母與孫子間的特殊情感連結。傑森回憶，在那趟旅程結束時，全家在機場依依不捨道別，他心想：「如果我能讓我的父母與這個孩子共度更多時間，那將是多麼特別的禮物啊。」

傑森一度想把工作換到台灣，但他後來發現，自己不想面對當地高壓的職場文化。於是夫妻倆決定存錢，來一場真正的「職業間歇年」，辭去在美國的工作，然後專心在台灣生活而不工作。

他們花了5年時間存下約6萬美元（約新台幣181萬元）當作生活資金，並計劃讓福瑞斯特在台灣念一整年幼稚園，為了配合學期與暑假，他們決定在台灣待13個月，這樣返回美國時，正好銜接小學一年級的開學。而為了減少在美國的固定支出，夫妻倆把美國的房子和車子租給朋友，用這筆租金來繳美國的房貸。

傑森與凱蒂在台灣租下一間公寓，並花費數個月的時間來辦理相關文件。在台灣出生、9歲移居美國的傑森使用台灣護照，福瑞斯特也辦了台灣護照，而凱蒂則申請了依親簽證。到2024年夏天，兩人分別辭去銷售與非營利組織的工作，正式展開台灣生活。

傑森表示，這時間點相當重要，「如果我不在30多歲時做這件事，就會永遠失去機會。」他希望在父母身體健康、行動方便時，讓兒子與祖父母建立深厚感情，「回顧這一年，我們能一起旅行、創造那麼多回憶，絕對值得。」

除了和家人相處，傑森也為這段間歇年設定了幾個個人與職業目標，他利用這段時間專注於身心健康，也開始思考自己真正想要的職涯方向，後來他與凱蒂達成共識：回到美國後，不要再追求以往的高薪。「我發現，我們的家庭不需要賺到和以前一樣多甚至更多，才能夠幸福。我們現在是全家最幸福的時候，而且過得比以前還省。」

傑森一家人原本要在今年8月回到美國，但令人驚喜的是，凱蒂懷孕了，所以他們延後計畫， 凱蒂後來也順利在今年7月初生下女兒露比（Ruby），之後一家四口將在今年10月回到美國，等露比辦好護照就能夠出發。而回到美國後，他們的首要任務是讓其中一人盡快找到工作，談到這趟旅程，傑森說：「對我們家來說，這真的是一次徹底的轉變。」

