川普抽成15％免驚！專家點出輝達、超微交易好處

2025/08/12 12:38

川普抽成15%免驚！分析師表示，這仍然是1個淨收益，85%的收入比零要好。（路透）川普抽成15%免驚！分析師表示，這仍然是1個淨收益，85%的收入比零要好。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普與輝達（Nvidia）和超微（AMD）達成銷中AI晶片15%營收上繳美國政府，外媒報導，這項協議，凸顯了川普交易性質，然而，對投資人來說，此舉對2家晶片巨頭總體來說是利多於弊，分析師表示，這仍然是1個淨收益，85%的收入比零要好，且不用將市場完全讓給華為。

CNBC報導，白宮週一證實，輝達和超微已同意與美國政府分享對華銷售收入的15%，此舉引發了關於此舉是否會影響這2家晶片巨頭的業務，以及華盛頓是否會尋求類似交易的爭論。

對此，分析人士表示，川普政府制定的這項安排“非同尋常”，但也凸顯了川普的交易性質。同時，投資人認為此舉對輝達和AMD來說，總體利多於弊，因為它們再次確保了進入中國市場的機會。

Quilter Cheviot全球技術分析師巴林格（Ben Barringer）表示，從投資者的角度來看，這仍然是1個淨收益，85% 的收入比零要好。

問題在於Nvidia和AMD是否會將價格調整15%以應對這項徵稅，但最終，他們能夠向市場銷售產品，而不是將市場完全交給華為。

然而，從長遠來看，這2家美國公司仍面臨不確定性。

亞洲集團數位業務合夥人兼聯席主席喬治·陳（George Chen）向CNBC表示，短期來看，這筆交易為2家公司對華出口帶來了一些確定性。但從長遠來看，我們不確定美國政府是否願意從他們的中國業務中抽取更大的營收，尤其是在他們對華銷售額持續增長的情況下。

至於川普是否會尋求更多類似的協議，Futurum Group 人工智慧實踐負責人佩興斯（Nick Patience）向CNBC表示，我預計它不會擴展到對美國經濟同樣重要的其他領域，例如軟體和服務。

另亞洲集團的陳先生表示，半導體是1個非常獨特的行業，付費參與策略可能對Nvidia和AMD有效，因為這很大程度上取決於獲得美國政府的出口批准。

不過，蘋果和Meta等其他企業，在中國的商業模式和服務可能會更加複雜。

