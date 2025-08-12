晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

允許輝達H20賣中國 川普親揭原因

2025/08/12 10:01

允許輝達H20賣中國，川普親揭原因稱，他賣的是1款本質上已經「過時」的晶片。（法新社資料照）允許輝達H20賣中國，川普親揭原因稱，他賣的是1款本質上已經「過時」的晶片。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕對於美國總統川普允許輝達（Nvidia）H20銷往中國，再度引發市場人士擔憂，恐對美國的國家安全構成威脅，但川普則稱，H20晶片是中國已有的老晶片，他賣的是1款本質上已經「過時」的晶片，華為也有類似的晶片。

CNBC報導，川普週一證實，他最初要求輝達銷中的AI晶片需向美國繳20%的營收，但在輝達執行長黃仁勳與他協商後，最後將其降到15%。

美國兩黨的對華鷹派長期以來一直試圖讓北京的人工智慧技術落後美國幾代，此舉讓華盛頓感到不寒而慄，許多人表示，這可能對美國的國家安全構成威脅。

不過，川普表示，輝達的H20晶片是“中國已有的老晶片”，已經“過時”。

川普指出，中國已經擁有一些與H20有類似功能的晶片，他賣的是1款本質上已經過時的晶片，華為也有類似的晶片。

H20是1款專為中國市場設計的晶片，其性能有所下降。它與美國使用的輝達H100和H200晶片相關。H20是在拜登政府於2023年對AI晶片實施出口管制後推出的。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財