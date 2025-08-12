晴時多雲

續休戰！美媒：川普簽行政命令 美對中關稅寬限期再延90天

2025/08/12 07:43

美國總統川普。（美聯社資料照）美國總統川普。（美聯社資料照）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國媒體週一（11日）引述白宮官員消息報導，美國總統川普簽署行政命令，對中國商品加徵高關稅的寬限期再延長90天。

綜合外媒報導，白宮官員向CNBC等媒體透露，川普已簽署行政命令，該行政命令將阻止美國對中國商品徵收的高額關稅在90天內重新生效，而新的截止日延長至11月9日。

美國與中國今年稍早曾對彼此的產品加徵報復性關稅，直到5月10、11日在瑞士日內瓦談判後達成共識，稅率大幅調降，美國對中國多數進口商品的關稅由145％降至30％；中國對美國進口商品的關稅則由125％調降至10％，休戰期為期90天，為雙方的貿易緊張降溫。

如今美對中加徵高關稅再度延期，是7月底在瑞典斯德哥爾摩舉行的中美第三輪貿易談判的預期結果，也意味著美國對中國商品的關稅不會回到145％，而中國對美國商品的關稅也不會重回125％。

川普週一在記者會上並未正面回應延長美中關稅休戰期限的問題，他說「拭目以待」，並表示他與中國國家主席習近平維持良好關係。

