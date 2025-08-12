被逼下台急赴白宮！川普會後大讚陳立武

英特爾執行長陳立武11日訪白宮與美國總統川普會面。（彭博社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）上週四（7日）公開點名要求英特爾（Intel）執行長陳立武（Lip-Bu Tan）下台，指他涉及高度利益衝突，必須立即辭職。陳立武於週一（11日）訪問白宮，川普也發文證實，不僅態度180度大轉變，並大讚陳立武的成功和崛起是令人驚嘆的故事。

綜合外媒報導，川普在社交平台「真相社交」（Truth Social）發文表示：「我與英特爾公司的陳立武先生、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）和財政部長貝森特（Scott Bessent）會面，這次會面非常有趣。」川普接著說，陳立武的成功和崛起是一個令人驚嘆的故事，並且透露，內閣成員將與陳立武在下週會面，向他提出建議。

英特爾發言人也證實這次會面，聲明表示，「週一稍早，陳先生有幸與川普總統會面，就英特爾致力於加強美國技術和製造業領導地位，進行坦誠和建設性的討論。」

陳立武上週成為矚目焦點，川普在「真相社交」發文，嗆陳立武應「立即辭職」，理由是他與中國存在利益衝突，震撼各界。

在此之前，美國共和黨聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）6日致函英特爾董事會主席，對陳立武與中國實體的關聯表示擔憂，恐對美國國家安全構成威脅，隔天（7日）川普即點名陳立武涉及高度利益衝突，應該辭職。

