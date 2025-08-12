晴時多雲

美股收盤》美對中關稅寬限期延長！道瓊跌200點、台積電ADR上漲

2025/08/12 05:59

美股週一收黑。（彭博社）美股週一收黑。（彭博社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國即將公布關鍵通膨數據，投資人也消化美國總統川普將中國關稅期限延長90天的消息，週一美股收黑，道瓊工業指數下跌200點、0.45%，標普500指數下跌0.25%，那斯達克指數下跌0.3%，費城半導體指數小跌0.13%，台積電ADR漲0.11%，收在242.09美元。

綜合外媒報導，川普週一簽署行政命令，將對中國商品加徵關稅的最後期限延長90天，而先前暫緩高額關稅協議原定於週二到期。川普週一在白宮記者會上讚揚中國在談判中的合作。

此外，美國消費者物價指數（CPI）週二公布，生產者物價指數（PPI）週四公布，將對利率走向至關重要，尤其是在聯準會9月份的會議上將備受關注，通膨數據過熱可能會阻礙股市上漲。

焦點股方面，美光科技上調第4季財測，股價上漲逾4%。英特爾執行長陳立武據傳週一抵達白宮訪問，股價上漲3.5%，此前川普曾公開呼籲要陳立武辭職。輝達及AMD波動較大，收盤分別下跌0.35%和0.28%。

道瓊工業指數下跌200.52點或0.45%，收43975.09點。

那斯達克指數下跌64.62點或0.3%，收21385.4點。

S&P 500指數下跌16點或0.25%，收6373.45點。

費城半導體指數下跌7.64點或0.13%，收5670.37點。

