晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

金條關稅引市場震盪　川普：黃金不會被課

2025/08/12 05:45

〔中央社〕在上週黃金市場因關稅威脅出現震盪後，美國總統川普今天在社群平台「真實社群」（Truth Social）指出，黃金不會被課關稅。

英國「金融時報」（Financial Times）上週引述美國海關與邊境保護局（CBP）的信件報導，指出美國已對1公斤進口金條課徵關稅，致使黃金期貨價格創下新高；根據該信件，1公斤及100盎司進口金條應歸類在必須課徵較高關稅的海關編碼。

川普今天則在社群平台指出「黃金不會被課徵關稅」。

上週，在金條被課徵關稅的消息曝光後，紐約商品交易所（Comex）12月交割黃金期貨價格於8日盤中觸及每盎司3534.10美元，攀抵歷史新高，隨後漲幅收斂至1%，報3489.40美元。

金條關稅恐對瑞士這個全球最大黃金精煉中心造成衝擊。瑞士對等關稅稅率為39%。

黃金被視為避險投資，在關稅威脅與地緣政治動盪下，今年價格已創下新高。

白宮1名官員隨後則告訴法新社，政府計劃不久之後發布行政命令，釐清相關資訊。

在川普發文後，黃金期貨價格下跌了2.48%，收在每盎司3404.70 美元。（編輯：陳昱婷）1140812

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財