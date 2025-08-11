國泰金前7月稅後盈餘547.7億 居金控亞軍

國泰金前7月獲利547.7億元。（圖為資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕國泰金控今（11）日公布7月自結稅後淨利90.2億元，累計1~7月稅後淨利達547.7億元，EPS為3.5元，目前居金控亞軍。國泰金表示，今年以來各子公司核心業務動能穩健，國泰世華銀行、國泰產險及國泰投信累計稅後淨利續創歷史新高，國泰證券累計稅後淨利為歷史次高。

就各子公司表現方面，子公司國泰人壽7月稅後淨利42.5億元，累計稅後淨利達230.4億元。單月獲利持穩，主要反映資本利得及經常性收益挹注。今年以來金融市場波動上升，然投資操作平穩，保險本業動能強勁，整體營運維持穩健。7月初年度保費及初年度等價保費分別為151億元及47億元，維持強勁增長動能。

截至7月底外匯價格變動準備金累積餘額逾350億元，有助進一步強化外匯波動抵禦能力，有效管理外匯風險。在資本方面，7月淨值比逾8%，RBC亦遠高法定標準，整體資本水準維持強健，並具足夠空間吸收衝擊。國泰人壽表示，面對外在政策及金融環境的高度不確性，國泰人壽將積極應對形勢發展，靈活調整資產配置，並採取必要的因應作為及風險控管措施，確保財務及清償能力穩健無虞。

其次，國泰世華銀行7月稅後淨利42.1億元，累計稅後淨利275.9億元，年成長15%。受惠放款成長，資金成本控制得宜，累計純益息收入呈雙位數增長；今年以來，保險與基金等財富管理商品銷量佳，信用卡簽帳金額穩定成長，聯貸收入增加，整體累計淨手續費收入表現亮眼。主力信用卡產品CUBE卡新戶增加，累計流通卡數近600萬張，動卡率表現良好。

國泰產險7月稅後淨利3.6億元，累計稅後淨利續創同期新高達22.2億元，年成長34％。累計簽單保費維持雙位數成長，7月份簽單保費34.7億元，累計簽單保費達240.4億元，年成長10%，車險、火險及工程險累計簽單保費分別年成長7%、13%及28%。

其中，雖然受關稅不確定性影響，國泰證券前7月累計獲利仍創同期次高。國泰證券累計稅後純益21.1億元，較去年同期減少22%；截至7月底台股累計經紀市占率4.30%。此外，複委託成交量年成長36%，維持複委託市占第一名。

