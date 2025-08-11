晴時多雲

自由電子報
輝達AMD晶片輸中要抽成15％ 川普猛招嚇壞產學界

2025/08/11 22:23

美國總統川普要求輝達將部分對中晶片銷售收入的15%，上繳美國政府。（路透）美國總統川普要求輝達將部分對中晶片銷售收入的15%，上繳美國政府。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普推動一項新協議，要求輝達與AMD將部分對中晶片銷售收入的15%，上繳美國政府，震驚產學界。專家直言，實在太瘋狂了，美企若須付錢給美國政府，以獲得出口許可，表明我們已進入新的危險世界。更有專家擔心，若輝達及AMD對中銷售持續成長，美國政府可能想要抽成更多。

綜合《彭博》、《CNBC》及《路透》報導，輝達和AMD已同意將部分對中晶片銷售收入的15%上繳美國政府。這些晶片是輝達的H20 AI加速器和AMD的MI308晶片，此前被川普政府禁止出口，目前需出口許可證才能銷往中國。

對於川普的作法，華盛頓智庫-新美國安全中心高級研究員格茨（Geoff Gertz），這實在是太瘋狂了，若向中國出售 H20 晶片會構成國家安全風險，我們一開始就不應該這樣做；若不構成國家安全風險，我們為什麼要對晶片銷售施加額外的懲罰？

曾在拜登政府時期擔任商務部顧問的菲利普斯-羅賓斯（Alasdair Phillips-Robins）對此舉提出了批評。他說，若此事為真，那就表明政府正在用國家安全來換取財政部的收入。

曾任美國貿易談判代表、現任職新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院的歐爾森（Stephen Olson）則說，我們所看到的，實際上是美國貿易政策的貨幣化，即美國企業必須向美國政府支付費用以獲得出口許可。如果真是這樣，我們已進入一個新的危險世界。

亞洲集團數位業務陳姓合夥人（George Chen）表示，短期來看，這筆交易為兩家公司對中出口帶來了一些確定性。但從長遠來看，我們不確定美國政府是否會從他們的中國業務抽成更多，尤其是在他們對中銷售額持續增長的情況下。

Hinrich Foundation貿易政策主管埃爾姆斯（Deborah Elms）則擔憂，輝達和AMD的收入分成協議，可能促使白宮將目標也轉向其他行業和商品。同時，埃爾姆斯對該協議的合法性存疑，他說，此協議類似於出口稅，而出口稅被美國憲法明令禁止。

