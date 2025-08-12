晴時多雲

遺產稅繳不出來怎麼辦？國稅局提供4大解套方案

2025/08/12 07:30

高雄國稅局表示，遺產稅繳不出來，有四大解套方案可選擇。（記者鄭琪芳攝）高雄國稅局表示，遺產稅繳不出來，有四大解套方案可選擇。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕遺產稅繳不出來怎麼辦？財政部高雄國稅局表示，為協助納稅義務人順利完成遺產稅繳納，彙整遺產稅四大繳稅解套方案，包括：延期繳納、分期繳納、實物抵繳及存款繳納，納稅義務人可自行衡量，選擇適合方式繳稅。

高雄國稅局說明，遺產稅四大繳稅解套方案如下：

1.延期繳納：納稅義務人於繳納期間內，向稽徵機關申請核准延期2個月，延期繳納期間不加計利息。

2.分期繳納：申請要件為遺產稅應納稅額在30萬元以上，確有困難不能一次繳納現金時，得於繳納期間內申請，分18期以內繳納，每期間隔以不超過2個月為限，最長3年。利息計算自納稅期限屆滿次日起，至繳納之日止，依郵局1年期定儲利率加計利息；利率有變動時，依變動後利率計算。

3.實物抵繳：申請要件為遺產稅應納稅額在30萬元以上，確有困難不能一次繳納現金時，得於繳納期間內，就現金不足繳納部分申請實物抵繳。若抵繳的財產為繼承人所公同共有的遺產，且該遺產為被繼承人單獨所有或持分共有者，須由繼承人過半數及其應繼分合計過半數同意，或繼承人的應繼分合計逾2/3同意提出申請。至於抵繳標的，以在我國境內的課徵標的物或納稅義務人所有易於變價及保管的實物一次抵繳。

4.存款繳納：依財政部106年12月6日令規定，繼承人准比照「遺贈稅法」第30條第7項規定，由繼承人過半數及其應繼分合計過半數之同意，或繼承人的應繼分合計逾2/3同意，提出申請。至於申請標的，以被繼承人存放於金融機構的存款繳納遺產稅。

高雄國稅局提醒，若要依上述繳稅方式申請繳納遺產稅，應於繳納期間內填妥申請書（存款繳納及實物抵繳需另附同意書）向國稅局提出申請，相關書表可至財政部稅務入口網下載。民眾若須諮詢繳稅規定及申請流程，請撥打免付費服務電話「0800-000-321」或至國稅局網站利用智慧客服「國稅小幫手」線上查詢。

