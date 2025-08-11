晴時多雲

金寶7月營收探17個月低點 仁寶年月雙衰

2025/08/11 21:46

仁寶明日將於外資法說會中說明下半年展望，也將更新集團AI伺服器佈局。（記者方韋傑攝）仁寶明日將於外資法說會中說明下半年展望，也將更新集團AI伺服器佈局。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子大廠金寶（2312）今天公布7月營收107.37億元，月減4.1%、年減21.3%，探最近17個月低點，今年前7月營收898.94億元、年減3.57%；同集團仁寶（2324）上週五公告7月營收585.91億元，月減3.2%、年減 23.4%；今年前7月營收4381.32億元、年減14.6%。

金寶美洲除美國與墨西哥之外，今年在巴西啟用聖保羅新廠，與原有的瑪瑙斯廠共同支援地區訂單。不料，美國總統川普不滿政治盟友、前巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因密謀政變罪名受審，對該國祭出50%關稅。金寶預計週四（14日）公布第二季財報後，有機會說明營運展望。

仁寶方面，7月PC（個人電腦）出貨230萬台，月對月、年對年皆衰退8%。管理層觀察，由於6月季底效應助攻出貨，墊高比較基期，7月出貨恢復正常水準。目前正值法說會前緘默期，明日將於外資法說會中說明下半年展望，也將更新集團AI伺服器佈局。

