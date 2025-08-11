汽車零件輸美佔5成！經部提6大策略迎戰關稅挑戰

為全面強化車輛產業經營韌性體質，經濟部提出六大因應策略。（經濟部提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕我國汽車零組件業的美國市場佔比約5成，因應美國加徵關稅的衝擊，經濟部長郭智輝提出6大因應對策，包括集中採購原物料、提高研發投抵額度，以及向財政部建議檢討貨物稅政策等，以全面強化車輛企業經營韌性體質、鍛造國際競爭力，才能翻轉逆境。

經濟部長郭智輝今（11日）下午召開「美國加徵關稅對車輛零組件產業影響座談會」，邀請我國外銷AM及國內OE供應鏈大廠，針對台美關稅與新台幣匯率等議題深入交流，以廣納第一線意見。

面對台美暫時性關稅與匯率波動等挑戰，郭智輝表示，目前政府持續向美方爭取更優惠的稅率，為我國車輛零組件創造更具競爭力的經貿優勢，協助業者持續站穩外銷市場龍頭地位。

經濟部指出，我國汽車零組件製造業營利事業家數約1741家，近3年外銷值均突破新台幣2200億元，且美國市場佔比約達5成，業者對於關稅與匯率變動的敏感度極高，直接連動營利及經營績效，影響力道深遠。

在場多數汽車零組件業者表示，相較日、韓輸美零件已享有15%關稅，建議我方持續爭取降低零件關稅；受電價、匯率波動、原物料價格及內需不振影響，亟需政府穩定電價及匯率，並參考國際趨勢推動維修免責修法，同時透過擴大內需，確保汽車產業競爭力與永續發展。

經濟部表示，除將持續爭取台美優惠關稅，也會透過補助計畫協助業者朝向電動化轉型，擴大國內需求，立足國際市場。

針對美國關稅及匯率可能帶來的衝擊，郭智輝針對汽車零組件產業提出6項因應對策：

1、導入智慧製造與人工智慧技術服務，協助零組件業者提升產線生產效率以及降低不良率。

2、透過汰舊換新政策引導業者添購高效能新設備，達到節能減碳及降低長期營運成本，促使企業朝向永續發展。

3、集中採購原物料，提升企業議價能力，並由經濟部出面協助中鋼降低生產成本，進而讓利給中下游業者。

4、加大企業創新支持力道，提高研發投抵額度，研發補助將以從速從優從簡來協助業者，激勵業者投入轉型研發。

5、向財政部建議檢討貨物稅政策，加速淘汰老舊汽車，擴大內需市場。

6、推動中小企業取得避險額度的信用保證措施，協助產業降低匯率風險。

