國際炒家湧入 普吉島房地產大爆發、公寓買氣翻2倍

〔財經頻道／綜合報導〕泰媒指出，受惠於國際熱錢湧入，普吉島的房地產市場非常繁榮，去年公寓銷售額年增 201%，別墅交易量年增 148%。今年上半年住宅銷售總價值超過 450 億泰銖（約台幣414億），其中外國買家佔比近6成。

《NationThailand》報導，泰國知名旅遊勝地普吉島的房地產市場，正經歷著前所未有的增長，在國際投資者推動下，住宅銷售量急劇飆升。

統計顯示，2024 年，普吉島房地產市場表現亮眼，根據世邦魏理仕泰國報告稱，公寓銷售額年增 201%，別墅交易量成長 148%。市場分析師預測，光是 2025 年上半年，住宅銷售總價值超過 450 億泰銖，其中外國買家佔比60%。

普吉島前所未有的房市熱潮，吸引了泰國知名開發商的大量投資，Assetwise PCL憑藉「The Title」品牌成為其中的關鍵參與者。該公司的建案總價從 2011 年的 44 億泰銖（約台幣40.4億），成長到 2025 年的 426 億泰銖（約台幣392億），14 年間成長近 10 倍。

Assetwise 執行長 Kromchet Vipanpong 強調，由於普吉島的客戶群遍布全球，其房地產市場與泰國其他市場有著根本的不同。他說，普吉島房地產市場服務於全球70億人口，而其他大多數市場主要滿足當地需求。如此巨大的市場潛力，目前的供應仍然不足。

