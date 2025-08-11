20％關稅衝擊 勞動部研議擴大薪資差額補貼適用產業

針對台美暫時性對等關稅20%對我勞工之衝擊，勞動部次長李健鴻說明支持措施。（記者陳逸寬攝）

〔記者謝君臨／台北報導〕針對台美暫時性對等關稅20%對我勞工之衝擊，勞動部次長李健鴻今表示，據估計，包括減班休息、失業等影響人數，可能達到4.2萬人。截至今天中午最新的通報數據，減班休息事業單位家數為183家，實施人數3397人，相較8月1日公布家數減少7家，人數減少44人，大部分還是集中在製造業為主。勞動部研議要擴大薪資差額補貼的適用產業範圍。

行政院下午臨時舉行「美國對等關稅及產業支持方案說明記者會」，行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、政委楊珍妮，以及李健鴻等人出席。

李健鴻表示，勞動部會密切關注、觀察，受到台美對等關稅衝擊、尤其一些傳統產業勞工，減班休息是否有擴大趨勢，必要時勞動部會即時推出相關措施，比如在僱用安定、薪資差額補貼方面，想要把補貼從5成提高到7成，也在研議要擴大薪資差額補貼的適用產業範圍。

李健鴻指出，而在減班休息期間，若有業者和勞工希望申請訓練補貼，勞動部也已擴大範圍，把3萬300元以下的低薪勞工，也可以申請最多12個小時，同時薪資差補貼和訓練津貼補助可以合併領取，過去不行。若業者和勞工想要申請在職勞工訓練，勞動部也提供非減班休息期間，1年最多200萬元訓練補助。

李健鴻說，若失業問題出現，除原有失業給付，勞動部已研議要用比較快的申辦認定程序處理。另外，既有的跨域就業津貼或缺工就業獎勵津貼也會擴大。雇主部分，也有整合性的就業方案，若雇主提供失業勞工就業機會，可以提供給這些雇主雇用獎助津貼、職務再訓練、職務再設計的補貼等。

李健鴻也提及，最後如果有進一步惡化的情況，勞動部後續還有支持措施。

